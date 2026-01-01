Plausible Analytics implementeren met één-klik installatie.
Lichtgewicht, cookieloos webanalyseplatform dat volledig GDPR-conform is en alle bezoekersgegevens op uw eigen server bewaart.
Kies een VPS-abonnement voor Plausible Analytics
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plausible Analytics kunt bouwen
Plausible Analytics is een open-source, privacy-vriendelijk alternatief voor Google Analytics dat essentiële websitemetrieken bijhoudt zonder cookies, persoonlijke gegevensverzameling of toestemmingsbanners. Het tracking script weegt minder dan 1 KB, dus het heeft vrijwel geen impact op de laadtijden van pagina's, terwijl het een overzichtelijk dashboard biedt met alle verkeersinzichten die u nodig heeft.
Door Plausible zelf te hosten op uw VPS blijven alle paginabezoeken en gebeurtenisrecords op uw infrastructuur, zonder toegang van derden. Deze template koppelt de Plausible-applicatie aan PostgreSQL voor metadata en ClickHouse voor queries voor hoge-prestatieanalyses, waardoor u een complete, productieklare setup krijgt die gegevens onbeperkt bewaart tegen vaste infrastructuurkosten.
Key features van Plausible Analytics
Cookieloze tracking
Meet verkeer zonder cookies of permanente identificatiegegevens, zodat u geen toestemmingsbanner nodig heeft en standaard voldoet aan de AVG en CCPA.
Script van minder dan 1 KB
Het tracking script is kleiner dan de meeste afbeeldingen, voegt geen meetbare vertraging toe aan het laden van pagina's en legt toch alle essentiële statistieken vast.
Realtime-dashboard
Bekijk live bezoekersaantallen naast historische trends, verkeersbronnen en best presterende pagina's in één overzichtelijk dashboard.
Doel- en Gebeurtenistracking
Bewaak aangepaste conversies en gebeurtenissen — formulierinzendingen, knopklikken en uitgaande links — zonder complexe analysecode te schrijven.
ClickHouse Analyse-engine
ClickHouse kolomopslag maakt snelle zoekopdrachten mogelijk over miljoenen paginaweergaven, zodat dashboards direct laden, zelfs op sites met veel verkeer.
Waarom zou je Plausible Analytics op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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