Plausible Analytics is een open-source, privacy-vriendelijk alternatief voor Google Analytics dat essentiële websitemetrieken bijhoudt zonder cookies, persoonlijke gegevensverzameling of toestemmingsbanners. Het tracking script weegt minder dan 1 KB, dus het heeft vrijwel geen impact op de laadtijden van pagina's, terwijl het een overzichtelijk dashboard biedt met alle verkeersinzichten die u nodig heeft.

Door Plausible zelf te hosten op uw VPS blijven alle paginabezoeken en gebeurtenisrecords op uw infrastructuur, zonder toegang van derden. Deze template koppelt de Plausible-applicatie aan PostgreSQL voor metadata en ClickHouse voor queries voor hoge-prestatieanalyses, waardoor u een complete, productieklare setup krijgt die gegevens onbeperkt bewaart tegen vaste infrastructuurkosten.