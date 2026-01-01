Mail-Archiver is een open-source e-mailarchiverings- en zoekplatform gebouwd op ASP.NET Core en PostgreSQL. Het maakt verbinding met IMAP- en Microsoft 365-accounts via de Graph API en synchroniseert e-mails automatisch volgens een configureerbaar schema, zodat u altijd een doorzoekbare, lokale kopie van elk bericht en elke bijlage hebt.

Door uw e-mailarchief zelf te hosten, krijgt u volledige controle over compliance, audit trails en langetermijnopslag – geen toegang van derden tot de cloud, geen kosten per mailbox en geen afhankelijkheid van het bewaarbeleid van uw e-mailprovider. E-mails kunnen worden geëxporteerd als .mbox- of .eml-archieven, teruggezet naar elke mailbox, of binnen enkele seconden worden doorzocht over jarenlange geschiedenis.