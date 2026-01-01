Implementeer Mail-Archiver met één-klik installatie.
Zelf-gehost e-mailarchiveringsplatform dat verbinding maakt met elke IMAP- of Microsoft 365-mailbox en elk bericht lokaal bewaart.
Kies een VPS-abonnement voor Mail-Archiver
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mail-Archiver kunt bouwen
Mail-Archiver is een open-source e-mailarchiverings- en zoekplatform gebouwd op ASP.NET Core en PostgreSQL. Het maakt verbinding met IMAP- en Microsoft 365-accounts via de Graph API en synchroniseert e-mails automatisch volgens een configureerbaar schema, zodat u altijd een doorzoekbare, lokale kopie van elk bericht en elke bijlage hebt.
Door uw e-mailarchief zelf te hosten, krijgt u volledige controle over compliance, audit trails en langetermijnopslag – geen toegang van derden tot de cloud, geen kosten per mailbox en geen afhankelijkheid van het bewaarbeleid van uw e-mailprovider. E-mails kunnen worden geëxporteerd als .mbox- of .eml-archieven, teruggezet naar elke mailbox, of binnen enkele seconden worden doorzocht over jarenlange geschiedenis.
Key features van Mail-Archiver
IMAP en M365 synchronisatie
Archiveert automatisch e-mails van elke IMAP- of Microsoft 365-mailbox volgens een configureerbaar schema, waardoor uw lokale kopie altijd up-to-date blijft.
Zoeken in volledige tekst
Zoek direct in alle gearchiveerde e-mails en bijlagen, met filters op afzender, datumbereik en mailbox.
Exporteren en herstellen
Exporteer volledige mailboxen als .mbox- of gezipte .eml-bestanden, of herstel geselecteerde e-mails naar elke gewenste doelmailbox.
Toegang voor meerdere gebruikers
Beheer meerdere gebruikers met beheerders-, zelfbeheerder- en standaardrollen, elk met machtigingen per account en een volledig toegangslogboek.
Bewaarbeleidsregels
E-mails automatisch verwijderen van de bronmailserver na een ingesteld aantal dagen, terwijl het lokale archief intact blijft.
MBox- en EML-import
Importeer bestaande .mbox- of .eml-archieven tot 10 GB om te migreren van andere e-mailclients of archiveringstools.
Waarom zou je Mail-Archiver op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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