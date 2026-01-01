Tot wel 69% korting voor MicroRealEstate

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Open-source beheer van huurwoningen voor verhuurders: huurovereenkomsten, huur, huurders en documentopslag in één zelf-gehost platform.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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50 GB NVMe-schijfruimte
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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16 TB bandbreedte
66% korting
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met MicroRealEstate kunt bouwen

MicroRealEstate is een open-source vastgoedbeheerapplicatie die specifiek is gebouwd voor onafhankelijke verhuurders en kleine vastgoedteams. Het consolideert huurdersgegevens, huurcontracten, huurbewaking en documentgeneratie in één zelf-gehoste werkruimte, waardoor de kosten per eenheid en de afwegingen van gegevensdeling van commerciële vastgoedbeheer-SaaS worden geëlimineerd.

Door MicroRealEstate zelf te hosten op uw eigen VPS, blijven gevoelige huurdersinformatie, huurovereenkomsten en betalingsgeschiedenis volledig onder uw controle. De microservices-architectuur scheidt het verhuurdersportaal, het huurdersportaal, de documentgenerator en de e-mailservice duidelijk, waardoor het eenvoudig is om verhuur op elke schaal te beheren zonder terugkerende softwarekosten.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van MicroRealEstate

Leasebeheer

Genereer huurovereenkomsten van aanpasbare sjablonen en bewaar elk contract, elke wijziging en elk document gekoppeld aan elke huurovereenkomst op één plek.

Huur betalingen volgen

Registreer inkomende betalingen en bewaak achterstallige saldi voor elke eenheid, met geautomatiseerde kennisgeving en kwitantiegeneratie voor huurders.

Huurdersportaal

De toegewijde huurdersinterface stelt huurders in staat om hun huurovereenkomst te bekijken, de betalingsgeschiedenis in te zien en bonnen te downloaden zonder contact op te nemen met de verhuurder.

Aangepaste documenten

Stel mededelingen, brieven en aankondigingen op met herbruikbare sjablonen, zodat de communicatie met huurders consistent en professioneel blijft.

Teamsamenwerking

Nodig medewerkers uit om de werklast van vastgoedbeheer te delen, waardoor het platform geschikt is voor zowel onafhankelijke verhuurders als vastgoedbedrijven.

E-mailmeldingen

Verbind SMTP, Mailgun of Gmail om bonnen, massale meldingen en huurdersuitnodigingen rechtstreeks vanuit de applicatie te verzenden.

Waarom zou je MicroRealEstate op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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