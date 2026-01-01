MicroRealEstate is een open-source vastgoedbeheerapplicatie die specifiek is gebouwd voor onafhankelijke verhuurders en kleine vastgoedteams. Het consolideert huurdersgegevens, huurcontracten, huurbewaking en documentgeneratie in één zelf-gehoste werkruimte, waardoor de kosten per eenheid en de afwegingen van gegevensdeling van commerciële vastgoedbeheer-SaaS worden geëlimineerd.

Door MicroRealEstate zelf te hosten op uw eigen VPS, blijven gevoelige huurdersinformatie, huurovereenkomsten en betalingsgeschiedenis volledig onder uw controle. De microservices-architectuur scheidt het verhuurdersportaal, het huurdersportaal, de documentgenerator en de e-mailservice duidelijk, waardoor het eenvoudig is om verhuur op elke schaal te beheren zonder terugkerende softwarekosten.