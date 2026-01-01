Implementeer MicroRealEstate met één-klik installatie.
Open-source beheer van huurwoningen voor verhuurders: huurovereenkomsten, huur, huurders en documentopslag in één zelf-gehost platform.
Kies een VPS-abonnement voor MicroRealEstate
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MicroRealEstate kunt bouwen
MicroRealEstate is een open-source vastgoedbeheerapplicatie die specifiek is gebouwd voor onafhankelijke verhuurders en kleine vastgoedteams. Het consolideert huurdersgegevens, huurcontracten, huurbewaking en documentgeneratie in één zelf-gehoste werkruimte, waardoor de kosten per eenheid en de afwegingen van gegevensdeling van commerciële vastgoedbeheer-SaaS worden geëlimineerd.
Door MicroRealEstate zelf te hosten op uw eigen VPS, blijven gevoelige huurdersinformatie, huurovereenkomsten en betalingsgeschiedenis volledig onder uw controle. De microservices-architectuur scheidt het verhuurdersportaal, het huurdersportaal, de documentgenerator en de e-mailservice duidelijk, waardoor het eenvoudig is om verhuur op elke schaal te beheren zonder terugkerende softwarekosten.
Key features van MicroRealEstate
Leasebeheer
Genereer huurovereenkomsten van aanpasbare sjablonen en bewaar elk contract, elke wijziging en elk document gekoppeld aan elke huurovereenkomst op één plek.
Huur betalingen volgen
Registreer inkomende betalingen en bewaak achterstallige saldi voor elke eenheid, met geautomatiseerde kennisgeving en kwitantiegeneratie voor huurders.
Huurdersportaal
De toegewijde huurdersinterface stelt huurders in staat om hun huurovereenkomst te bekijken, de betalingsgeschiedenis in te zien en bonnen te downloaden zonder contact op te nemen met de verhuurder.
Aangepaste documenten
Stel mededelingen, brieven en aankondigingen op met herbruikbare sjablonen, zodat de communicatie met huurders consistent en professioneel blijft.
Teamsamenwerking
Nodig medewerkers uit om de werklast van vastgoedbeheer te delen, waardoor het platform geschikt is voor zowel onafhankelijke verhuurders als vastgoedbedrijven.
E-mailmeldingen
Verbind SMTP, Mailgun of Gmail om bonnen, massale meldingen en huurdersuitnodigingen rechtstreeks vanuit de applicatie te verzenden.
Waarom zou je MicroRealEstate op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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