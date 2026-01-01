Documenso is een open-source alternatief voor DocuSign, ontwikkeld voor organisaties die veilige, juridisch bindende digitale handtekeningen nodig hebben zonder de controle over gevoelige documenten uit handen te geven aan een externe SaaS-provider. Het ondersteunt workflows voor ondertekening door meerdere partijen, documentsjablonen en uitgebreide audit trails, met een overzichtelijke interface die geschikt is voor juridische, HR- en financiële teams.

Door Documenso zelf te hosten op je VPS blijven elk document, elke handtekening en elk auditrapport op je eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per document, geen opslaglimieten opgelegd door een leverancier en geen risico op blootstelling van gegevens via een gedeeld platform. Lokaal certificaatbeheer en configureerbare SMTP zorgen ervoor dat het ondertekeningsproces volledig onder jouw controle blijft.