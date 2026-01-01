Documenso implementeren met één klik installatie.
Open-source platform voor het ondertekenen van documenten voor wettelijk bindende digitale handtekeningen met volledige gegevenseigendom.
Kies een VPS-abonnement voor Documenso
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Documenso kunt bouwen
Documenso is een open-source alternatief voor DocuSign, ontwikkeld voor organisaties die veilige, juridisch bindende digitale handtekeningen nodig hebben zonder de controle over gevoelige documenten uit handen te geven aan een externe SaaS-provider. Het ondersteunt workflows voor ondertekening door meerdere partijen, documentsjablonen en uitgebreide audit trails, met een overzichtelijke interface die geschikt is voor juridische, HR- en financiële teams.
Door Documenso zelf te hosten op je VPS blijven elk document, elke handtekening en elk auditrapport op je eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per document, geen opslaglimieten opgelegd door een leverancier en geen risico op blootstelling van gegevens via een gedeeld platform. Lokaal certificaatbeheer en configureerbare SMTP zorgen ervoor dat het ondertekeningsproces volledig onder jouw controle blijft.
Key features van Documenso
Ondertekening door meerdere partijen
Documenten routeren naar meerdere ondertekenaars in sequentiële of parallelle volgorde en volg de voltooiingsstatus in realtime.
Uitgebreide audit trails
Elke actie wordt geregistreerd met tijdstempels en IP-adressen, wat het bewijsspoor oplevert dat nodig is voor juridische en compliance-doeleinden.
Documentsjablonen
Sla veelgebruikte documentstructuren op als sjablonen om terugkerende ondertekeningsworkflows, zoals contracten en geheimhoudingsverklaringen, te versnellen.
Lokaal certificaat ondertekenen
Documenten worden ondertekend met een lokaal beheerd certificaat, waarbij het cryptografische proces volledig binnen uw infrastructuur blijft.
E-mailmeldingen
Geautomatiseerde herinneringen en statusupdates houden alle partijen op de hoogte zonder handmatige opvolging van documentverzenders.
Waarom zou je Documenso op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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