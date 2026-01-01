Installeer Hister met één klik installatie.
Lokaal-eerst persoonlijke zoekmachine die je browsergeschiedenis en kennisbank full-text indexeert.
Kies een VPS-abonnement voor Hister
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hister kunt bouwen
Hister is een open-source zoekmachine die automatisch de websites die u bezoekt volledig indexeert, waardoor uw browsergeschiedenis verandert in een privé, doorzoekbare kennisbank. In plaats van door een chronologische geschiedenislijst te scrollen of te vertrouwen op externe zoekmachines die elke zoekopdracht profileren, laat Hister u elke pagina die u al hebt gelezen vinden op basis van de inhoud, en niet alleen op de titel of URL.
Door Hister zelf te hosten, blijven uw browsegegevens, geïndexeerde inhoud en zoekopdrachten volledig op uw VPS. Dezelfde instantie kan extra sites crawlen, lokale bestanden indexeren, een MCP-eindpunt blootstellen aan AI-agenten en meerdere gebruikers bedienen — allemaal zonder één enkele zoekopdracht naar een externe dienst te sturen.
Key features van Hister
Volledige-tekst geschiedenisindex
Indexeert automatisch de daadwerkelijke inhoud van pagina's die u bezoekt, zodat u kunt zoeken op basis van de geschreven tekst, en niet alleen op basis van de URL of titel.
Krachtige zoektaal
Filteren op domein, datumbereik, taal, tags en full-text expressies met behulp van een speciale zoekopdrachtsyntaxis die is gebouwd voor precisie.
Lokale bestandsindexering
Richt Hister op mappen op je VPS om notities, documenten en kennisbanken te indexeren naast je browsegeschiedenis.
Ingebouwde crawler
Breid de index uit door externe sites te crawlen met een traditionele HTTP-crawler of een headless browser voor JavaScript-intensieve pagina's.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Host een gedeelde instantie voor een team of lokale gemeenschap met indexen per gebruiker en op OAuth gebaseerde authenticatie.
AI en MCP integratie
Schakel optioneel semantisch zoeken in en stel resultaten beschikbaar aan AI-agenten via een Model Context Protocol-eindpunt.
Waarom zou je Hister op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ontdek meer apps om te implementeren
Anki Sync Server Enhanced
Zelfgehoste server voor Anki-synchronisatie met ondersteuning voor meerdere gebruikers, back-ups en webdashboard