Hister is een open-source zoekmachine die automatisch de websites die u bezoekt volledig indexeert, waardoor uw browsergeschiedenis verandert in een privé, doorzoekbare kennisbank. In plaats van door een chronologische geschiedenislijst te scrollen of te vertrouwen op externe zoekmachines die elke zoekopdracht profileren, laat Hister u elke pagina die u al hebt gelezen vinden op basis van de inhoud, en niet alleen op de titel of URL.

Door Hister zelf te hosten, blijven uw browsegegevens, geïndexeerde inhoud en zoekopdrachten volledig op uw VPS. Dezelfde instantie kan extra sites crawlen, lokale bestanden indexeren, een MCP-eindpunt blootstellen aan AI-agenten en meerdere gebruikers bedienen — allemaal zonder één enkele zoekopdracht naar een externe dienst te sturen.