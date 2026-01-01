Installeer Peppermint met één klik.
Open-source ticket- en helpdesksysteem voor het beheren van klantverzoeken, interne IT-problemen en teamworkflows.
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Wat je met Peppermint kunt bouwen
Peppermint is een open-source ticketing- en helpdeskoplossing, gebouwd als een lichtgewicht alternatief voor Zendesk en Jira. Het biedt ondersteuningsteams, IT-afdelingen en kleine bedrijven een overzichtelijke wachtrij voor het loggen van klantverzoeken, het volgen van interne problemen en het samenwerken aan oplossingen, zonder licentiekosten per agent of het verzenden van gevoelige gespreksgegevens naar een externe SaaS-leverancier.
Door Peppermint zelf te hosten op uw eigen VPS, houdt u elk ticket, klantrecord en interne notitie onder uw controle. De gebundelde PostgreSQL-backend zorgt voor duurzame opslag van de tickethistorie, terwijl een persoonlijk markdown-notitieboekje met takenlijsten elke agent een privéruimte geeft om hun eigen werk te organiseren naast de gedeelde wachtrij.
Key features van Peppermint
Markdown ticketeditor
Stel tickets en antwoorden op in een uitgebreide markdown-editor met bestandsbijlagen, zodat gesprekken opmaak, codeblokken en schermafbeeldingen behouden.
Persoonlijke notitieboeken
Elke agent krijgt een privé markdown-gebaseerd notitieboekje met takenlijsten voor het bijhouden van individueel werk naast de gedeelde ticketwachtrij.
Klantgeschiedenislogboek
Elke interactie met een klant wordt vastgelegd in hun profiel, waardoor medewerkers de volledige context van eerdere verzoeken hebben voordat ze reageren op een nieuw verzoek.
Op rollen gebaseerde toegang
Gedetailleerde rolmachtigingen laten beheerders bepalen welke agenten specifieke ticketcategorieën kunnen bekijken, becommentariëren of oplossen.
REST API-integratie
Een gedocumenteerde REST API stelt u in staat tickets te pushen vanuit monitoringtools, gegevens te synchroniseren met CRM's, of aangepaste dashboards te bouwen bovenop Peppermint.
Responsieve interface
De UI is ontworpen voor schermen van mobiel tot 4K, zodat medewerkers tickets kunnen triageren vanaf elk apparaat zonder verlies van bruikbaarheid.
Waarom zou je Peppermint op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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