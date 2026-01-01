Peppermint is een open-source ticketing- en helpdeskoplossing, gebouwd als een lichtgewicht alternatief voor Zendesk en Jira. Het biedt ondersteuningsteams, IT-afdelingen en kleine bedrijven een overzichtelijke wachtrij voor het loggen van klantverzoeken, het volgen van interne problemen en het samenwerken aan oplossingen, zonder licentiekosten per agent of het verzenden van gevoelige gespreksgegevens naar een externe SaaS-leverancier.

Door Peppermint zelf te hosten op uw eigen VPS, houdt u elk ticket, klantrecord en interne notitie onder uw controle. De gebundelde PostgreSQL-backend zorgt voor duurzame opslag van de tickethistorie, terwijl een persoonlijk markdown-notitieboekje met takenlijsten elke agent een privéruimte geeft om hun eigen werk te organiseren naast de gedeelde wachtrij.