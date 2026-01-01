Duplicati is een gratis, open-source back-upclient waarmee je gegevens met AES-256 kunt versleutelen voordat incrementele, gededupliceerde en gecomprimeerde back-ups worden verzonden naar meer dan 20 opslagdiensten — waaronder Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, en standaardprotocollen zoals SFTP en WebDAV. Omdat alles aan de clientzijde wordt versleuteld, blijven je gegevens privé, zelfs wanneer ze worden opgeslagen op cloudservices van derden.

Een overzichtelijke webinterface maakt het eenvoudig om back-uptaken te configureren, bewaarbeleidsregels in te stellen, de integriteit van back-ups te verifiëren en geplande uitvoeringen te monitoren. Deduplicatie en compressie op blokniveau houden de opslagkosten laag, zelfs voor grote datasets. Door Duplicati zelf te hosten op een VPS krijg je een betrouwbare, altijd actieve back-upengine die geplande taken consistent uitvoert zonder afhankelijk te zijn van een ingeschakelde personal computer.