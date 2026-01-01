Installeer Duplicati met één-klik installatie.
Open-source back-upclient waarmee je versleutelde, incrementele back-ups kunt maken naar cloudopslag en externe servers, met een eenvoudige webinterface.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Duplicati kunt bouwen
Duplicati is een gratis, open-source back-upclient waarmee je gegevens met AES-256 kunt versleutelen voordat incrementele, gededupliceerde en gecomprimeerde back-ups worden verzonden naar meer dan 20 opslagdiensten — waaronder Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, en standaardprotocollen zoals SFTP en WebDAV. Omdat alles aan de clientzijde wordt versleuteld, blijven je gegevens privé, zelfs wanneer ze worden opgeslagen op cloudservices van derden.
Een overzichtelijke webinterface maakt het eenvoudig om back-uptaken te configureren, bewaarbeleidsregels in te stellen, de integriteit van back-ups te verifiëren en geplande uitvoeringen te monitoren. Deduplicatie en compressie op blokniveau houden de opslagkosten laag, zelfs voor grote datasets. Door Duplicati zelf te hosten op een VPS krijg je een betrouwbare, altijd actieve back-upengine die geplande taken consistent uitvoert zonder afhankelijk te zijn van een ingeschakelde personal computer.
Key features van Duplicati
AES-256 client-side encryptie
Versleutelt alle gegevens voordat deze uw server verlaten, zodat back-ups op cloudopslag van derden volledig privé blijven.
20+ opslagbackends
Ondersteunt Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV en vele andere bestemmingen vanaf één enkele interface.
Incrementeel en gededupliceerd
Uploadt alleen gewijzigde blokken na de eerste back-up, waardoor het opslaggebruik en de uploadbandbreedte bij volgende taken drastisch worden verminderd.
Flexibele planning
Configureer geautomatiseerde back-upvensters met retentiebeleid dat oude herstelpunten automatisch laat verlopen om opslagkosten te beheren.
Back-upverificatie
Test periodiek de integriteit van back-ups door gegevens te herstellen en te vergelijken, waardoor stille corruptie wordt opgespoord voordat het een herstelprobleem wordt.
Waarom zou je Duplicati op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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