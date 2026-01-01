Plex installeren met één-klik installatie.
De populairste zelf-gehoste mediaserver ter wereld voor het streamen van films, series, muziek en foto's naar elk apparaat.
Kies een VPS-abonnement voor Plex
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plex kunt bouwen
Plex transformeert uw persoonlijke mediacollectie in een verfijnde streamingservice die kan wedijveren met Netflix of Spotify. Het haalt automatisch posterillustraties, beschrijvingen, castdetails en beoordelingen op voor uw films, tv-programma's en muziek — waardoor ruwe bestanden worden omgezet in een prachtig georganiseerde bibliotheek die toegankelijk is vanaf elk apparaat of elke locatie.
Plex zelf hosten op uw eigen VPS geeft u 24/7 beschikbaarheid zonder afhankelijk te zijn van de uptime van uw thuisinternet, toegewijde CPU voor soepele transcodering van meerdere gelijktijdige streams, en uploadbandbreedte van enterprise-kwaliteit, zodat externe toegang nooit buffert — zelfs niet bij 4K-content.
Key features van Plex
Universele Apparaatondersteuning
Native apps voor iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, smart-tv's, gameconsoles en webbrowsers zorgen ervoor dat uw bibliotheek bereikbaar is vanaf elk scherm dat u bezit.
Automatische metadata
Plex haalt automatisch posterillustraties, beoordelingen, castinformatie en beschrijvingen op van TMDb, TVDb en MusicBrainz, waarbij onbewerkte bestanden worden omgezet in een professioneel gecatalogiseerde collectie.
Hardwaretranscodering
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC en AMD AMF-versnelling converteren video in realtime, zodat elk apparaat elk formaat kan afspelen zonder buffering of kwaliteitsverlies.
Live tv & DVR
Koppel Plex met een compatibele tuner om draadloze uitzendingen op te nemen, waarmee je een persoonlijke DVR creëert die kabel vervangt door gratis lokale zenders en uitgesteld kijken mogelijk maakt.
Beheerde gebruikersaccounts
Maak aparte profielen voor elk gezinslid met individuele kijkgeschiedenis, ouderlijk toezicht en filters voor inhoudsclassificatie — alles beheerd vanuit één adminpaneel.
Waarom zou je Plex op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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