Plex transformeert uw persoonlijke mediacollectie in een verfijnde streamingservice die kan wedijveren met Netflix of Spotify. Het haalt automatisch posterillustraties, beschrijvingen, castdetails en beoordelingen op voor uw films, tv-programma's en muziek — waardoor ruwe bestanden worden omgezet in een prachtig georganiseerde bibliotheek die toegankelijk is vanaf elk apparaat of elke locatie.

Plex zelf hosten op uw eigen VPS geeft u 24/7 beschikbaarheid zonder afhankelijk te zijn van de uptime van uw thuisinternet, toegewijde CPU voor soepele transcodering van meerdere gelijktijdige streams, en uploadbandbreedte van enterprise-kwaliteit, zodat externe toegang nooit buffert — zelfs niet bij 4K-content.