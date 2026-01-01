Readyset is een streaming SQL-cache met gedeeltelijke status die zich bevindt tussen uw applicatie en een bestaande Postgres- of MySQL-database. Het spreekt het native wire protocol, zodat applicaties verbinding maken met hun huidige driver en verbindingsreeks — geen codewijzigingen, geen ORM-herschrijvingen, geen aparte cache-invalidatielogica om te onderhouden.

Onder de motorkap gebruikt Readyset incrementeel view-onderhoud om gecachete queryresultaten up-to-date te houden naarmate de onderliggende tabellen veranderen, waardoor de problemen met veroudering en cache-stampede van traditionele key-value caches zoals Redis of Memcached worden geëlimineerd. Zelf-hosten op een VPS houdt queryverkeer en gegevens op infrastructuur die u beheert, terwijl de kosten per query van beheerde cachingdiensten wegvallen.