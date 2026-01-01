Implementeer Readyset met één-klik installatie.
Draadcompatibele cachinglaag die voor Postgres en MySQL zit om query's te versnellen en leesverkeer te schalen.
Kies een VPS-abonnement voor Readyset
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Readyset kunt bouwen
Readyset is een streaming SQL-cache met gedeeltelijke status die zich bevindt tussen uw applicatie en een bestaande Postgres- of MySQL-database. Het spreekt het native wire protocol, zodat applicaties verbinding maken met hun huidige driver en verbindingsreeks — geen codewijzigingen, geen ORM-herschrijvingen, geen aparte cache-invalidatielogica om te onderhouden.
Onder de motorkap gebruikt Readyset incrementeel view-onderhoud om gecachete queryresultaten up-to-date te houden naarmate de onderliggende tabellen veranderen, waardoor de problemen met veroudering en cache-stampede van traditionele key-value caches zoals Redis of Memcached worden geëlimineerd. Zelf-hosten op een VPS houdt queryverkeer en gegevens op infrastructuur die u beheert, terwijl de kosten per query van beheerde cachingdiensten wegvallen.
Key features van Readyset
Wire-compatibele proxy
Plaatst zich tussen applicaties en Postgres of MySQL zonder driverwijzigingen, ORM-herschrijvingen of nieuwe clientbibliotheken om te leren.
Incrementeel onderhoud van weergaven
Gecachete queryresultaten worden direct bijgewerkt wanneer upstream tabellen wijzigen, zodat leesbewerkingen actueel blijven zonder handmatige cache-invalidatie of TTL-gokwerk.
Expliciete query-caching
U kiest welke SELECT-instructies u in de cache wilt plaatsen met een CREATE CACHE-instructie, waardoor u nauwkeurige controle krijgt over het geheugengebruik en wat wordt versneld.
Ingebouwd Grafana-dashboard
Gebundelde Grafana-instantie plus Prometheus-exporter toont het aantal gecachte query's, hitpercentages en replicatievertraging vanaf het moment dat de stack start.
Uitschalen van leesdoorvoer
Zware leesworkloads belasten het Readyset-geheugen in plaats van de primaire database te overbelasten, waardoor de upstream vrijkomt om schrijfbewerkingen en analyses te verwerken.
Postgres en MySQL pariteit
Eén enkele binary ondersteunt beide engines, dus dezelfde caching-workflow is van toepassing ongeacht of uw applicatie via de verbinding met PostgreSQL of MySQL communiceert.
Waarom zou je Readyset op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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