Installeer OliveTin met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste web-interface die vooraf gedefinieerde shell-commando's beschikbaar stelt als veilige, met één klik uitvoerbare knoppen.
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Wat je met OliveTin kunt bouwen
OliveTin is een kleine, zelf-gehoste Go-service die vooraf gedefinieerde shell-commando's omzet in veilige, klik-en-uitvoer-knoppen in een web-UI. De beheerder beschrijft elke actie in een YAML-configuratiebestand — naam, pictogram, commando, optionele argumenten, optioneel bevestigingsvenster — en OliveTin rendert deze als een overzichtelijk dashboard dat iedereen met toegang kan aanroepen zonder een terminal aan te raken.
Het zelf hosten van OliveTin op je eigen VPS geeft niet-technische huisgenoten, junior teamleden of kiosk-achtige touchscreens een gecontroleerde subset van bewerkingen die ze veilig kunnen uitvoeren — een vastgelopen service herstarten, een wake-on-LAN-pakket verzenden, een Plex-bibliotheek vernieuwen, een back-up starten — zonder SSH-inloggegevens te overhandigen of willekeurige commando-uitvoering bloot te stellen. Omdat OliveTin alleen commando's uitvoert die je expliciet hebt gedeclareerd, blijft de impact beperkt door de YAML-configuratie.
Key features van OliveTin
YAML-gedefinieerde acties
Beschrijf elk shell-commando in het OliveTin-configuratiebestand met titel, pictogram, optionele argumenten en uitvoeringsgedrag om een gepolijst dashboard weer te geven.
Aanraakvriendelijke UI
Responsieve single-page app ontworpen voor telefoons, tablets en aan de muur gemonteerde touchscreens — perfect voor huisautomatisering in kiosk-stijl.
Argument- en vervolgkeuzelijstinvoervelden
Zet complexe commando's om in vervolgkeuzelijsten, tekstvelden of schakelaars met selectievakjes, zodat niet-technische gebruikers deze elke keer met de juiste parameters kunnen aanroepen.
Bevestigingsvensters
Markeer gevoelige acties met vereiste bevestigingen, zodat gevaarlijke commando's een extra klik nodig hebben voordat ze worden uitgevoerd.
Minimale bronnenvoetafdruk
Een enkele Go-binary gebruikt slechts enkele MB RAM en minimale CPU, ideaal om op een VPS te plaatsen naast zwaardere zelfgehoste services.
Webhook en API
Activeer extern acties via HTTP-webhooks of de REST API om OliveTin te integreren in automatiseringen, scripts en domotica-hubs.
Waarom zou je OliveTin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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