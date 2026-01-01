OliveTin is een kleine, zelf-gehoste Go-service die vooraf gedefinieerde shell-commando's omzet in veilige, klik-en-uitvoer-knoppen in een web-UI. De beheerder beschrijft elke actie in een YAML-configuratiebestand — naam, pictogram, commando, optionele argumenten, optioneel bevestigingsvenster — en OliveTin rendert deze als een overzichtelijk dashboard dat iedereen met toegang kan aanroepen zonder een terminal aan te raken.

Het zelf hosten van OliveTin op je eigen VPS geeft niet-technische huisgenoten, junior teamleden of kiosk-achtige touchscreens een gecontroleerde subset van bewerkingen die ze veilig kunnen uitvoeren — een vastgelopen service herstarten, een wake-on-LAN-pakket verzenden, een Plex-bibliotheek vernieuwen, een back-up starten — zonder SSH-inloggegevens te overhandigen of willekeurige commando-uitvoering bloot te stellen. Omdat OliveTin alleen commando's uitvoert die je expliciet hebt gedeclareerd, blijft de impact beperkt door de YAML-configuratie.