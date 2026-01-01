Nightlio is een zelfgehoste stemmingslogger en dagboek, gebouwd als een gratis, privacy-gerichte alternatief voor abonnementsapps zoals Daylio. Registreer stemmingen op een vijfpuntsschaal, voeg dagboeknotities in Markdown-formaat toe, tag notities met aanpasbare groepen, en bekijk patronen via kalenderweergaven, streak-tellers en geaggregeerde statistieken — allemaal vanuit een responsieve webinterface die werkt op desktop- en mobiele browsers.

Door Nightlio op je eigen VPS te draaien, blijven al je stemmings- en dagboeknotities in een lokale SQLite-database onder jouw controle, zonder reclame, telemetrie en zonder risico op paywalls tussen jou en je eigen gegevens.