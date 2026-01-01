Installeer Nightlio met één-klik installatie.
Privacy voorop, zelf-gehoste stemmingstracker en dagboek — een open-source Daylio-alternatief voor uw VPS.
Kies een VPS-abonnement voor Nightlio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nightlio kunt bouwen
Nightlio is een zelfgehoste stemmingslogger en dagboek, gebouwd als een gratis, privacy-gerichte alternatief voor abonnementsapps zoals Daylio. Registreer stemmingen op een vijfpuntsschaal, voeg dagboeknotities in Markdown-formaat toe, tag notities met aanpasbare groepen, en bekijk patronen via kalenderweergaven, streak-tellers en geaggregeerde statistieken — allemaal vanuit een responsieve webinterface die werkt op desktop- en mobiele browsers.
Door Nightlio op je eigen VPS te draaien, blijven al je stemmings- en dagboeknotities in een lokale SQLite-database onder jouw controle, zonder reclame, telemetrie en zonder risico op paywalls tussen jou en je eigen gegevens.
Key features van Nightlio
Dagelijkse stemmingsregistratie
Registreer je stemming op een vijfpuntsschaal met één tik en zie patronen ontstaan over dagen, weken en maanden.
Markdown-journaling
Voeg uitgebreide Markdown-notities toe aan elke invoer met koppen, lijsten en links voor contextrijke reflectie.
Aangepaste taggroepen
Maak je eigen categorieën aan, zoals slaap, productiviteit of sociaal, en tag vermeldingen om te ontdekken wat je stemming beïnvloedt.
Kalender en reeksen
Bekijk stemmingsgeschiedenis in een kalenderweergave en blijf gemotiveerd met ingebouwde tracking van dagboekreeksen.
Inzichtelijke analyses
Bekijk de gemiddelde stemming over tijd, grafieken van stemmingsverdeling en gegamificeerde prestaties die belonen voor consistent dagboek bijhouden.
SQLite-opslag
Alle vermeldingen staan in één SQLite-bestand op uw VPS, eenvoudig te back-uppen, te verplaatsen tussen servers of op elk moment te exporteren.
Waarom zou je Nightlio op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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