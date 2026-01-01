Implementeer Headroom met één-klik installatie.
Open-source contextcompressieproxy die het LLM-tokengebruik met 60–95% vermindert voor AI-agents en coderingstools.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Headroom kunt bouwen
Headroom is een open-source contextcompressie-middleware voor AI-agents en LLM-gestuurde applicaties. Het wordt ingezet als een transparante proxy en bevindt zich tussen uw agent en elk OpenAI-compatibel API-eindpunt, waarbij het automatisch tooluitvoer, logs, RAG-chunks, bestanden en conversatiegeschiedenis comprimeert — waardoor het tokengebruik met 60-95% wordt verminderd zonder verlies van nauwkeurigheid in de respons.
Headroom integreert native met Claude Code, Cursor en andere MCP-compatibele tools via de ingebouwde MCP-serverinterface. Zelf-hosting op uw VPS elimineert blootstelling van gegevens aan derden en geeft u volledige controle over welke AI-backend uw agents verbinding maken.
Key features van Headroom
Enorme tokenbesparingen
Comprimeert tooluitvoer, logs en gespreksgeschiedenis voordat deze naar de LLM wordt verzonden, waardoor het tokengebruik met 60-95% wordt verminderd zonder in te boeten aan nauwkeurigheid.
Proxy zonder code
Fungeert als een drop-in proxy tussen uw agent en elke OpenAI-compatibele API — geen SDK-wijzigingen vereist om direct tokens te besparen.
Contextdeduplicatie
Ontdubbelt automatisch gedeelde context tussen Claude, Codex, Gemini en andere agents die in dezelfde sessie draaien.
MCP Serverondersteuning
Stelt compressietools beschikbaar als MCP-eindpunten, die naadloos integreren met Claude Code, Cursor en elke MCP-compatibele codeeragent.
Aangepaste Backend Routering
Routeer verzoeken naar elke OpenAI-compatibele backend door één omgevingsvariabele te configureren — geen wijzigingen in de agentcode vereist.
Waarom zou je Headroom op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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