Headroom is een open-source contextcompressie-middleware voor AI-agents en LLM-gestuurde applicaties. Het wordt ingezet als een transparante proxy en bevindt zich tussen uw agent en elk OpenAI-compatibel API-eindpunt, waarbij het automatisch tooluitvoer, logs, RAG-chunks, bestanden en conversatiegeschiedenis comprimeert — waardoor het tokengebruik met 60-95% wordt verminderd zonder verlies van nauwkeurigheid in de respons.

Headroom integreert native met Claude Code, Cursor en andere MCP-compatibele tools via de ingebouwde MCP-serverinterface. Zelf-hosting op uw VPS elimineert blootstelling van gegevens aan derden en geeft u volledige controle over welke AI-backend uw agents verbinding maken.