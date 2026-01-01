OpenPanel is een zelf-gehost analyseplatform gebouwd voor productteams die inzichten van Mixpanel-diepte willen zonder SaaS-prijzen of blootstelling van gegevens aan derden. Het volgt aangepaste gebeurtenissen, bouwt gebruikersprofielen op en levert real-time dashboards die trechters, cohorten, A/B-testresultaten en sessie-herhalingen omvatten — alles vanuit één enkele interface.

Implementatie op uw eigen VPS plaatst ruwe gebeurtenisgegevens volledig onder uw controle. Er zijn geen kosten per gebeurtenis, geen samplinglimieten en geen noodzaak om gebruikersgegevens via externe diensten te routeren. ClickHouse drijft de analyse-backend aan, zodat dashboards responsief blijven naarmate uw gebeurtenisvolume groeit.