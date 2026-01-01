Installeer OpenPanel met één-klik installatie.
Privacy voorop open-source productanalyse met gebeurtenistracking, gebruikersfunnels, sessiereplay en realtime dashboards.
Kies een VPS-abonnement voor OpenPanel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenPanel kunt bouwen
OpenPanel is een zelf-gehost analyseplatform gebouwd voor productteams die inzichten van Mixpanel-diepte willen zonder SaaS-prijzen of blootstelling van gegevens aan derden. Het volgt aangepaste gebeurtenissen, bouwt gebruikersprofielen op en levert real-time dashboards die trechters, cohorten, A/B-testresultaten en sessie-herhalingen omvatten — alles vanuit één enkele interface.
Implementatie op uw eigen VPS plaatst ruwe gebeurtenisgegevens volledig onder uw controle. Er zijn geen kosten per gebeurtenis, geen samplinglimieten en geen noodzaak om gebruikersgegevens via externe diensten te routeren. ClickHouse drijft de analyse-backend aan, zodat dashboards responsief blijven naarmate uw gebeurtenisvolume groeit.
Key features van OpenPanel
Realtime dashboards
Bekijk live evenementstreams en belangrijke productstatistieken onmiddellijk, zonder vertraging tussen gebruikersacties en dashboardupdates.
Trechteranalyse
Definieer conversietrechters met meerdere stappen om precies te identificeren waar gebruikers afhaken in uw productstromen.
Sessiereplay
Neem individuele gebruikerssessies op en speel ze opnieuw af met ingebouwde privacycontroles om gevoelige invoervelden te maskeren.
Cohort en retentie
Groepeer gebruikers op basis van gedeeld gedrag of kenmerken en meet hoe de betrokkenheid verandert over verschillende tijdsperioden heen.
A/B-testing
Volg experimentvarianten direct in OpenPanel om de conversie-impact te meten zonder externe experimentatietools.
Cookieloze tracking
Vingerafdrukvrije, cookieloze gebeurtenistracking zorgt ervoor dat uw analyses AVG-conform zijn, zonder dat er cookie-toestemmingsbanners nodig zijn.
Waarom zou je OpenPanel op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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