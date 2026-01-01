Installeer Checkcle met één klik.
Open-source realtime monitoringplatform voor uptime, infrastructuur en SSL-tracking met openbare statuspagina's.
Kies een VPS-abonnement voor Checkcle
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Checkcle kunt bouwen
Checkcle is een full-stack monitoringplatform dat DevOps-teams en systeembeheerders een uniform overzicht geeft van websites, API's, servers en SSL-certificaten vanaf één zelfgehost dashboard. Het monitort HTTP-, TCP-, DNS- en ping-eindpunten naast Linux- en Windows-serverstatistieken — CPU, RAM, schijf en netwerk — alles in realtime.
In tegenstelling tot SaaS-monitoringtools die per monitor of per gebruiker kosten in rekening brengen, betekent het zelf hosten van Checkcle op je eigen VPS een onbeperkt aantal monitors, volledige gegevenseigendom en geen terugkerende kosten. Openbare statuspagina's en multi-channel waarschuwingen via Telegram, Slack, Discord, e-mail en Matrix houden je team en gebruikers op de hoogte wanneer incidenten zich voordoen.
Key features van Checkcle
Uptime monitoring
Bewaak HTTP-, TCP-, DNS- en ping-eindpunten met configureerbare intervallen, responstijdregistratie en directe waarschuwingen bij uitval.
Serverinfrastructuurmetrieken
Monitor CPU-, RAM-, schijf- en netwerkgebruik op Linux- en Windows-servers via een lichtgewicht installatie van een éénregelige agent.
SSL en domeinvolging
Bewaak de vervaldatum van SSL-certificaten en de domeinstatus om onverwachte storingen door verlopen of verkeerd geconfigureerde certificaten te voorkomen.
Openbare statuspagina's
Deel de live operationele status met gebruikers en belanghebbenden via aanpasbare openbare statuspagina's.
Meerkanaals alarmering
Stuur incidentmeldingen naar Telegram, Slack, Discord, E-mail en Matrix met aanpasbare waarschuwingssjablonen.
Waarom zou je Checkcle op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.