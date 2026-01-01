dashdot is een lichtgewicht, open-source serverdashboard gebouwd voor zelfhosters die een mooi overzicht van hun VPS-gegevens willen. In tegenstelling tot volledige monitoringstacks die databases, agents en complexe configuratie vereisen, draait dashdot als één enkele container — implementeer het en uw CPU-belasting, RAM-gebruik, opslagcapaciteit en netwerkdoorvoer verschijnen direct zonder enige installatie.

De glassmorfische interface is ontworpen om in een browsertabblad te worden vastgezet of op een aan de muur gemonteerd scherm te worden weergegeven. Omdat het systeemstatistieken rechtstreeks van de host leest, blijft alles op uw eigen infrastructuur — geen externe telemetrie, geen accounts vereist, geen gegevens die uw server verlaten.