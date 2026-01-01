Implementeer dashdot met één-klik installatie.
Minimalistisch serverdashboard met real-time CPU-, RAM-, opslag- en netwerkstatistieken, uitgevoerd in een modern glassmorfisch ontwerp.
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Wat je met dashdot kunt bouwen
dashdot is een lichtgewicht, open-source serverdashboard gebouwd voor zelfhosters die een mooi overzicht van hun VPS-gegevens willen. In tegenstelling tot volledige monitoringstacks die databases, agents en complexe configuratie vereisen, draait dashdot als één enkele container — implementeer het en uw CPU-belasting, RAM-gebruik, opslagcapaciteit en netwerkdoorvoer verschijnen direct zonder enige installatie.
De glassmorfische interface is ontworpen om in een browsertabblad te worden vastgezet of op een aan de muur gemonteerd scherm te worden weergegeven. Omdat het systeemstatistieken rechtstreeks van de host leest, blijft alles op uw eigen infrastructuur — geen externe telemetrie, geen accounts vereist, geen gegevens die uw server verlaten.
Key features van dashdot
Realtime systeemstatistieken
Live CPU-belasting, RAM-gebruik, opslagcapaciteit en netwerkdoorvoer worden continu bijgewerkt, zodat u de huidige status van uw server altijd in één oogopslag ziet.
Configuratieloze implementatie
Geen database, geen agents, geen installatiewizard — één container start en uw serverstatistieken verschijnen onmiddellijk zonder enige handmatige configuratie.
CPU-temperatuurbewaking
Hardware temperatuursensoren worden direct van de host gelezen, waardoor u vroegtijdig wordt gewaarschuwd voor thermische problemen voordat deze de prestaties beïnvloeden.
Glassmorfisch ontwerp
De UI van matglas is gebouwd om te worden vastgezet in een browsertabblad of weergegeven op een speciale monitor als een live serverstatusbord.
Lichtgewicht voetafdruk
dashdot gebruikt zelf minimale CPU en RAM, dus de monitoring overhead beïnvloedt de bronnen die het meet niet significant.
Waarom zou je dashdot op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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