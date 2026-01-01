Installeer Flame met één-klik installatie.
Zelfgehoste startpagina en thuisdashboard voor je persoonlijke server en homelab-diensten.
Kies een VPS-abonnement voor Flame
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Flame kunt bouwen
Flame is een zelfgehoste startpagina die van je server een georganiseerde centrale maakt voor al je applicaties en bladwijzers. Alles wordt beheerd via een ingebouwde GUI — geen configuratiebestanden om te bewerken, geen herstarts nodig. Voeg apps toe, organiseer bladwijzers en pas het uiterlijk volledig aan vanuit de browser.
In tegenstelling tot gehoste dashboarddiensten, draait Flame volledig op je eigen VPS, waardoor je service-inventaris en bladwijzers privé blijven. De Docker-labelintegratie detecteert automatisch actieve containers, zodat je dashboard up-to-date blijft wanneer je nieuwe services implementeert.
Key features van Flame
GUI-gebaseerd beheer
Voeg applicaties en bladwijzers toe, werk ze bij en verwijder ze rechtstreeks vanuit de webinterface zonder configuratiebestanden te bewerken.
Docker automatische detectie
Detecteert automatisch actieve containers door Docker-labels te lezen, waardoor uw dashboard gesynchroniseerd blijft met geïmplementeerde services.
Geïntegreerd zoeken
Ingebouwde zoekbalk ondersteunt 11 webzoekproviders en filtert lokale apps en bladwijzers in realtime.
Aangepaste thema's
Kies uit 15 ingebouwde kleurthema's of maak uw eigen met de aangepaste thema-editor en CSS-overrides.
Weerwidget
Toon live weersomstandigheden op uw dashboard met behulp van een gratis Weather API-sleutel en uw locatiecoördinaten.
Waarom zou je Flame op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.