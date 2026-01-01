Flame is een zelfgehoste startpagina die van je server een georganiseerde centrale maakt voor al je applicaties en bladwijzers. Alles wordt beheerd via een ingebouwde GUI — geen configuratiebestanden om te bewerken, geen herstarts nodig. Voeg apps toe, organiseer bladwijzers en pas het uiterlijk volledig aan vanuit de browser.

In tegenstelling tot gehoste dashboarddiensten, draait Flame volledig op je eigen VPS, waardoor je service-inventaris en bladwijzers privé blijven. De Docker-labelintegratie detecteert automatisch actieve containers, zodat je dashboard up-to-date blijft wanneer je nieuwe services implementeert.