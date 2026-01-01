Implementeer Expensave met één-klik installatie.
Open-source persoonlijke en gezinsuitgaven tracker om uitgavenpatronen te monitoren en huishoudbudgetten te beheren.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Expensave kunt bouwen
Expensave is een open-source applicatie voor het bijhouden van uitgaven, gebouwd voor individuen en gezinnen die volledige controle willen over hun financiële gegevens. Met gedeelde uitgavenkalenders, import van bankafschriften en rapporten over bestedingspatronen, zet het ruwe transactiegegevens om in bruikbare inzichten die u helpen te begrijpen waar uw geld naartoe gaat.
Door Expensave zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gevoelige financiële gegevens van commerciële servers van derden, worden terugkerende abonnementskosten geëlimineerd en krijgt elk gezinslid toegang zonder inloggegevens te delen — terwijl automatische back-ups jaren aan bestedingsgeschiedenis beschermen.
Key features van Expensave
Gedeelde onkostenkalenders
Meerdere gebruikers kunnen bijdragen aan dezelfde kalender, waardoor het gemakkelijk wordt voor gezinnen en huisgenoten om de transparantie van het huishoudbudget te handhaven.
Bankafschrift importeren
Importeer afschriften van financiële instellingen om transacties automatisch in te vullen, waardoor handmatige invoer wordt verminderd en volledige uitgavenoverzichten worden gewaarborgd.
Rapporten over bestedingsgedrag
Visuele analyses splitsen inkomsten en uitgaven per categorie uit over de tijd, waardoor patronen zichtbaar worden die u helpen slimmere budgetbeslissingen te nemen.
Progressieve Web App
De mobiel-responsieve PWA stelt u in staat om uitgaven direct vanaf elk apparaat te registreren, zodat u onderweg nooit een transactie mist.
Privacy-gericht ontwerp
Alle financiële gegevens blijven op uw eigen server — geen analyses van derden, geen abonnementskosten en geen risico dat een commercieel platform wordt stopgezet.
Waarom zou je Expensave op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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