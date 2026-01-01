Expensave is een open-source applicatie voor het bijhouden van uitgaven, gebouwd voor individuen en gezinnen die volledige controle willen over hun financiële gegevens. Met gedeelde uitgavenkalenders, import van bankafschriften en rapporten over bestedingspatronen, zet het ruwe transactiegegevens om in bruikbare inzichten die u helpen te begrijpen waar uw geld naartoe gaat.

Door Expensave zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gevoelige financiële gegevens van commerciële servers van derden, worden terugkerende abonnementskosten geëlimineerd en krijgt elk gezinslid toegang zonder inloggegevens te delen — terwijl automatische back-ups jaren aan bestedingsgeschiedenis beschermen.