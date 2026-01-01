Readeck is een lichtgewicht, open-source bladwijzerbeheerder en 'lees-het-later'-applicatie die de leesbare tekst, afbeeldingen en artikelen van elke URL vastlegt op het moment dat je deze opslaat. Elke bladwijzer wordt opgeslagen als een enkel, onveranderlijk ZIP-archief, zodat je opgeslagen artikelen beschikbaar blijven, zelfs wanneer de originele pagina verandert of verdwijnt van het web.

Readeck zelf hosten op je eigen VPS houdt je leeslijst, markeringen en labels volledig onder jouw controle, zonder tracking door derden, geen kosten per account en geen risico dat een betaalde dienst wordt stopgezet. Eén enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, betekent een zeer laag resourcegebruik en een soepele ervaring, zelfs op kleine VPS-abonnementen.