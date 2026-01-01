Installeer Readeck met één-klik installatie.
Zelf-gehoste lees-later en bladwijzermanager die de leesbare inhoud van elke webpagina voor altijd opslaat.
Kies een VPS-abonnement voor Readeck
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Readeck kunt bouwen
Readeck is een lichtgewicht, open-source bladwijzerbeheerder en 'lees-het-later'-applicatie die de leesbare tekst, afbeeldingen en artikelen van elke URL vastlegt op het moment dat je deze opslaat. Elke bladwijzer wordt opgeslagen als een enkel, onveranderlijk ZIP-archief, zodat je opgeslagen artikelen beschikbaar blijven, zelfs wanneer de originele pagina verandert of verdwijnt van het web.
Readeck zelf hosten op je eigen VPS houdt je leeslijst, markeringen en labels volledig onder jouw controle, zonder tracking door derden, geen kosten per account en geen risico dat een betaalde dienst wordt stopgezet. Eén enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, betekent een zeer laag resourcegebruik en een soepele ervaring, zelfs op kleine VPS-abonnementen.
Key features van Readeck
Langetermijnarchivering
Elke bladwijzer wordt opgeslagen als een onveranderlijk ZIP-archief, zodat opgeslagen artikelen leesbaar blijven, zelfs als de oorspronkelijke pagina verdwenen is.
EPUB en OPDS Export
Exporteer elk artikel of elke collectie naar EPUB en open uw bibliotheek rechtstreeks vanaf e-readers die OPDS-catalogi ondersteunen.
Hoogtepunten en Labels
Markeer belangrijke passages en organiseer bladwijzers met labels, favorieten en archieven om ze later snel terug te vinden.
Slimme Collecties
Sla zoekopdrachten op als collecties om bladwijzers automatisch te groeperen op label, site of elke andere filter die u definieert.
Zoeken op volledige tekst
Zoek in artikeltitels, inhoud en labels om direct elke passage uit uw opgeslagen bibliotheek te vinden.
Browser-extensies
Sla pagina's op met één klik met behulp van de officiële Firefox- en Chrome-extensies, kopiëren en plakken is niet nodig.
Waarom zou je Readeck op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.