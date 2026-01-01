Implementeer Donetick met één klik.
Open-source collaboratieve taakbeheerder voor het organiseren van huishoudelijke taken en terugkerende verantwoordelijkheden voor meerdere gebruikers.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Donetick kunt bouwen
Donetick is een zelf-gehoste taakbeheerapplicatie, speciaal gebouwd voor gedeelde woonruimtes en kleine groepen. Het gaat verder dan simpele takenlijsten door intelligente toewijzingsstrategieën te bieden — inclusief willekeurige rotatie en werkdrukverdeling op basis van voltooiingsgeschiedenis — zodat terugkerende verantwoordelijkheden eerlijk worden verdeeld onder alle leden zonder handmatige coördinatie.
Flexibele planning ondersteunt dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en aangepaste herhalingspatronen, terwijl integraties met Telegram en Pushover tijdige herinneringen leveren. NFC-tagondersteuning stelt leden in staat taken direct te voltooien door op een tag te tikken op de relevante locatie. SSO- en OIDC-compatibiliteit betekent dat Donetick past in bestaande identiteitsconfiguraties, en de lichtgewicht SQLite-backend houdt de implementatie eenvoudig. Zelf-hosten geeft u volledige gegevensprivacy zonder abonnementskosten.
Key features van Donetick
Slimme taaktoewijzing
Verdeelt taken eerlijk met behulp van willekeurige toewijzing of taakverdeling gebaseerd op de voltooiingsgeschiedenis van elk lid.
Flexibele herhaling
Ondersteunt dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en aangepaste schema's, zodat elke routine — van dagelijkse afwas tot maandelijkse grondige schoonmaakbeurten — op schema blijft.
Pushmeldingen
Integreert met Telegram en Pushover om herinneringen en achterstallige meldingen rechtstreeks naar de apparaten van leden te verzenden.
NFC-tag ondersteuning
Plaats NFC-tags op relevante plekken in huis, zodat leden taken direct als voltooid kunnen markeren met een tik van hun telefoon.
SSO- en OIDC-aanmelding
Maakt verbinding met bestaande identiteitsproviders via Single Sign-On en OpenID Connect voor naadloos gebruikersbeheer.
Waarom zou je Donetick op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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