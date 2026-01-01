Donetick is een zelf-gehoste taakbeheerapplicatie, speciaal gebouwd voor gedeelde woonruimtes en kleine groepen. Het gaat verder dan simpele takenlijsten door intelligente toewijzingsstrategieën te bieden — inclusief willekeurige rotatie en werkdrukverdeling op basis van voltooiingsgeschiedenis — zodat terugkerende verantwoordelijkheden eerlijk worden verdeeld onder alle leden zonder handmatige coördinatie.

Flexibele planning ondersteunt dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en aangepaste herhalingspatronen, terwijl integraties met Telegram en Pushover tijdige herinneringen leveren. NFC-tagondersteuning stelt leden in staat taken direct te voltooien door op een tag te tikken op de relevante locatie. SSO- en OIDC-compatibiliteit betekent dat Donetick past in bestaande identiteitsconfiguraties, en de lichtgewicht SQLite-backend houdt de implementatie eenvoudig. Zelf-hosten geeft u volledige gegevensprivacy zonder abonnementskosten.