LDAP Account Manager (LAM) is een volwassen, open-source webfrontend voor het beheren van accounts die zijn opgeslagen in een LDAP-directory. In plaats van LDIF-bestanden te bewerken of te worstelen met ldapsearch- en ldapmodify-commando's, beheren beheerders Unix- en Samba-gebruikers, groepen, hosts, DHCP-vermeldingen, Kopano-accounts en Asterisk-extensies via een browser. LAM begrijpt de meest voorkomende LDAP-schema's out-of-the-box en levert type-bewuste editors voor elk.

Deze template bundelt LAM samen met een OpenLDAP-directoryserver, zodat de gehele identiteitsstack op één VPS draait achter Traefik HTTPS. Door LAM zelf te hosten, blijven directory-referenties, groepslidmaatschappen en identiteitsgegevens binnen uw eigen infrastructuur, zonder afhankelijkheid van externe identiteitsproviders of SaaS-kosten per gebruiker.