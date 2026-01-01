Installeer LDAP Account Manager met één-klik installatie.
Webfrontend voor het beheren van gebruikers, groepen en objecten in een OpenLDAP-directory via een gebruiksvriendelijke browser-interface.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LDAP Account Manager kunt bouwen
LDAP Account Manager (LAM) is een volwassen, open-source webfrontend voor het beheren van accounts die zijn opgeslagen in een LDAP-directory. In plaats van LDIF-bestanden te bewerken of te worstelen met ldapsearch- en ldapmodify-commando's, beheren beheerders Unix- en Samba-gebruikers, groepen, hosts, DHCP-vermeldingen, Kopano-accounts en Asterisk-extensies via een browser. LAM begrijpt de meest voorkomende LDAP-schema's out-of-the-box en levert type-bewuste editors voor elk.
Deze template bundelt LAM samen met een OpenLDAP-directoryserver, zodat de gehele identiteitsstack op één VPS draait achter Traefik HTTPS. Door LAM zelf te hosten, blijven directory-referenties, groepslidmaatschappen en identiteitsgegevens binnen uw eigen infrastructuur, zonder afhankelijkheid van externe identiteitsproviders of SaaS-kosten per gebruiker.
Key features van LDAP Account Manager
Browsergebaseerde beheerdersinterface
Beheer gebruikers, groepen, hosts en andere LDAP-objecten via een webinterface met tabbladen in plaats van LDIF-bestanden en opdrachtregelprogramma's.
Gebundelde OpenLDAP-server
Wordt geleverd met een OpenLDAP-directory die vooraf is geconfigureerd voor de gekozen basis-DN, zodat de implementatie zowel de directory als de beheer-UI ervan biedt.
Accounttype modules
Ingebouwde editors voor Unix-accounts, Samba-domeinen, Kopano, Asterisk, DHCP, e-mailaliassen en FreeRadius dekken de meeste directoryschema's zonder aangepaste code.
CSV-import en PDF-export
Maak in bulk accounts aan vanuit spreadsheets en genereer afdrukbare PDF-accountoverzichten voor nieuwe medewerkers, rechtstreeks vanuit de directorygegevens.
Granulaire toegangscontrole
Serverprofielen, accountprofielen en machtigingen op moduleniveau stellen u in staat delen van de directory-administratie te delegeren zonder volledige LDAP-beheerdersrechten te verlenen.
Meertalige interface
Vertaald in meer dan een dozijn talen, zodat administratieve teams in hun voorkeurstaal kunnen werken met dezelfde gedeelde directory.
Waarom zou je LDAP Account Manager op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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