Installeer LibreDesk met één-klik installatie.
Open-source omnichannel klantenserviceplatform met ticketbeheer, live chat, e-mailinboxen en SLA-beheer.
Kies een VPS-abonnement voor LibreDesk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibreDesk kunt bouwen
LibreDesk is een open-source klantenserviceplatform dat gesprekken van e-mail, live chat en andere kanalen consolideert in één teamwerkruimte. Gebouwd voor supportteams van elke omvang, dekt het de volledige supportlevenscyclus — van eerste contact tot oplossing — met tools voor toewijzing, prioritering, SLA-tracking, standaardantwoorden en klanttevredenheidsonderzoeken.
Zelf-hosting van LibreDesk geeft uw team volledige eigendom over de gespreksgeschiedenis en klantgegevens, zonder kosten per agent of per ticket. U beheert de infrastructuur, de integraties en het bewaarbeleid, waarbij u uw e-mailinboxen en chatwidgets rechtstreeks verbindt zonder gegevens via een SaaS-platform van derden te routeren.
Key features van LibreDesk
Omnichannel inboxen
Beheer e-mail, livechat en API-gebaseerde gesprekken vanuit één uniforme inbox, zodat medewerkers nooit tussen tabbladen hoeven te wisselen om te reageren.
SLA-beheer
Definieer doelen voor reactie- en oplostijden per inbox en ontvang geautomatiseerde waarschuwingen voordat deadlines worden overschreden.
Automatiseringsregels
Activeer automatische toewijzing, tagging, prioriteitswijzigingen en antwoorden op basis van gespreksvoorwaarden en beschikbaarheid van medewerkers.
Standaardantwoorden
Sla herbruikbare antwoordsjablonen op en zoek ernaar, zodat medewerkers consistent reageren op veelgestelde vragen in seconden.
CSAT-enquêtes
Verstuur automatisch tevredenheidsenquêtes na afhandeling en volg scores per agent, team en inbox in de loop van de tijd.
Waarom zou je LibreDesk op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.