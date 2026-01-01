LibreDesk is een open-source klantenserviceplatform dat gesprekken van e-mail, live chat en andere kanalen consolideert in één teamwerkruimte. Gebouwd voor supportteams van elke omvang, dekt het de volledige supportlevenscyclus — van eerste contact tot oplossing — met tools voor toewijzing, prioritering, SLA-tracking, standaardantwoorden en klanttevredenheidsonderzoeken.

Zelf-hosting van LibreDesk geeft uw team volledige eigendom over de gespreksgeschiedenis en klantgegevens, zonder kosten per agent of per ticket. U beheert de infrastructuur, de integraties en het bewaarbeleid, waarbij u uw e-mailinboxen en chatwidgets rechtstreeks verbindt zonder gegevens via een SaaS-platform van derden te routeren.