Implementeer OwnTracks Recorder met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste backend die locatiegegevens opslaat en visualiseert die door de OwnTracks telefoonapps via MQTT zijn gepubliceerd.
Kies een VPS-abonnement voor OwnTracks Recorder
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OwnTracks Recorder kunt bouwen
OwnTracks Recorder is de officiële backend voor de OwnTracks iOS- en Android-apps, en biedt je een volledig zelf-gehost alternatief voor commerciële locatiediensten. De Recorder abonneert zich op je privé MQTT-broker, verwerkt locatiepublicaties van je telefoons en slaat elk punt op als platte bestanden op schijf, zonder dat een externe database nodig is.
Een ingebouwde HTTP-server exposeert een REST API, een live WebSocket-stream en kant-en-klare weergaven voor laatste posities, dagelijkse routes en GeoJSON-kaarten. Deze template bundelt de Recorder met een Eclipse Mosquitto-broker die standaard wachtwoordauthenticatie heeft ingeschakeld, zodat je je OwnTracks-apps naar je VPS kunt laten verwijzen en locatiegeschiedenis kunt verzamelen zonder ooit je bewegingsgegevens naar een derde partij te sturen.
Key features van OwnTracks Recorder
Privélocatie-backend
Slaat elke positie op die door uw OwnTracks-apps wordt gepubliceerd op uw eigen server, zonder tussenkomst van een externe cloud.
Ingebouwde MQTT-broker
Meegeleverde Eclipse Mosquitto met wachtwoordauthenticatie is gereed voor telefoons om overal op het internet verbinding te maken.
Live kaart en routes
De web-UI toont laatste posities, dagelijkse routes en een live kaart die via WebSocket wordt bijgewerkt wanneer nieuwe locaties binnenkomen.
REST en WebSocket API
Vraag opgeslagen locaties op als JSON, GeoJSON of CSV via een gedocumenteerde REST API, of stream updates via WebSocket.
Opslag van platte bestanden
Geen SQL-database nodig — punten worden geschreven als platte bestanden die eenvoudig te back-uppen, inspecteren en archiveren zijn.
Lua-haken en ocat
Breid de opname uit met Lua-hooks en querygeschiedenis vanaf de commandoregel met behulp van het meegeleverde ocat-hulpprogramma.
Waarom zou je OwnTracks Recorder op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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