Implementeer LLDAP met één-klik-installatie.
Lichtgewicht authenticatieserver die een eigenzinnige, vereenvoudigde LDAP-backend biedt voor zelf-gehoste applicaties.
Kies een VPS-abonnement voor LLDAP
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LLDAP kunt bouwen
LLDAP is een lichtgewicht, eigenzinnige authenticatieserver die een standaard LDAP-interface blootstelt, ondersteund door een gebruiksvriendelijke webbeheer-UI. Waar traditionele LDAP-instellingen honderden pagina's aan schema, ACL's en slapd-configuratie vereisen, levert LLDAP direct verstandige standaardinstellingen: vooraf gedefinieerde gebruikers-/groeps-/e-mailschema's, een grafische gebruikersbeheerder en één binair bestand dat binnen milliseconden start.
Het zelf hosten van LLDAP op uw VPS geeft u één enkele bron van waarheid voor gebruikersaccounts voor elke zelf gehoste applicatie die LDAP spreekt — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana en tientallen andere — zonder de operationele overhead van OpenLDAP. Gebruikers wonen op één plek, wachtwoordwijzigingen verspreiden zich overal en groepen beheren de toegang centraal.
Key features van LLDAP
LDAP voor de rest van ons
Standaard-conforme LDAP-server met redelijke standaardinstellingen, zodat apps die OpenLDAP verwachten gewoon werken, zonder de last van schema- en ACL-onderhoud.
Webbeheer-UI
Beheer gebruikers, groepen en lidmaatschappen via een grafische interface — geen ldif-bestanden, geen commandoregel ldapadd, geen schema-bewerking.
Eén bron van waarheid
Elke zelf-gehoste app leest uit één gebruikersdatabase, zodat wachtwoordwijzigingen, deactivaties en updates van groepslidmaatschap overal tegelijk van toepassing zijn.
GraphQL beheer API
Automatiseer provisioning en groepsbeheer via een getypte GraphQL API naast de standaard LDAP bind/zoek-interface.
Wachtwoordherstelproces
Ingebouwde e-mailgebaseerde wachtwoordherstelstroom voor eindgebruikers, zodat beheerders geen helpdesk worden voor vergeten wachtwoorden.
Kleine voetafdruk
Enkele Rust-binary met SQLite-persistentie gebruikt minimale CPU en RAM, waardoor er ruimte overblijft op de VPS voor de apps die het echt nodig hebben.
Waarom zou je LLDAP op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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