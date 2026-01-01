Installeer FitTrackee met één-klik installatie.
Zelf-gehoste buitenactiviteiten-tracker voor GPX-uploads, routekaarten en trainingsstatistieken voor hardlopen, fietsen en wandelen.
Kies een VPS-abonnement voor FitTrackee
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FitTrackee kunt bouwen
FitTrackee is een zelfgehoste outdoor-activiteitentracker, gemaakt voor hardlopers, fietsers, wandelaars en iedereen die GPX-tracks opneemt met een sporthorloge, telefoon of GPS-apparaat. Upload activiteitenbestanden, visualiseer routes op interactieve kaarten en bekijk statistieken over afstand, hoogte, snelheid en duur — allemaal op je eigen infrastructuur, zonder dat een extern fitnessplatform je bewegingsgegevens verzamelt.
Door FitTrackee op een VPS te draaien, blijven je trainingsgeschiedenis, locatietracks en persoonlijke records privé en draagbaar. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, een gedocumenteerde REST API, optionele weergegevens per training en ActivityPub-gebaseerde federatie maken het een praktisch alternatief voor Strava of Garmin Connect voor individuen, kleine clubs en privacybewuste atleten.
Key features van FitTrackee
GPX-bestanden uploaden
Importeer GPX-sporen van sporthorloges, telefoons en GPS-apparaten om een privéarchief op te bouwen van elke buitenactiviteit.
Interactieve routekaarten
Visualiseer elke training op OpenStreetMap-gebaseerde kaarten met volledige trackweergave, zoom en gedetailleerde weergaven per segment.
Activiteitsstatistieken
Volg afstand, duur, hoogteverschil, gemiddelde snelheid en tempo over alle geregistreerde trainingen en tijdsperioden.
Ondersteuning voor meerdere sporten
Registreer hardlopen, fietsen, wandelen, skiën en andere buitensporten in één tijdlijn met samenvattingen per sport.
REST API en federatie
Een gedocumenteerde REST API en optionele ActivityPub-federatie laten je integraties scripten en activiteiten delen over het fediverse.
Privacyinstellingen voor meerdere gebruikers
Host accounts voor familie, vrienden of clubleden met zichtbaarheidsinstellingen per activiteit en door beheerders beheerde registratie.
Waarom zou je FitTrackee op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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