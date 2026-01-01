EdgeDB is een open-source database die het relationele paradigma herinterpreteert. Gebouwd op de bewezen engine van PostgreSQL, introduceert het een rijk object-relationeel datamodel, schema-overerving en EdgeQL — een querytaal die is ontworpen om expressiever en veiliger te zijn dan SQL. Ontwikkelaars profiteren van berekende eigenschappen, linkeigenschappen en ingebouwde migratietools die handmatig schemabeheer overbodig maken.

Door EdgeDB zelf te hosten op je eigen VPS, krijg je volledige controle over de databaseconfiguratie, resource-allocatie en dataresidentie. Je kunt PostgreSQL-instellingen afstemmen op je workload, aangepaste back-upstrategieën implementeren en integreren met je infrastructuur zonder de beperkingen van beheerde databaseservices.