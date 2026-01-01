Implementeer EdgeDB met één-klik installatie.
Volgende generatie graaf-relationele database gebouwd op PostgreSQL met een moderne querytaal en intuïtief datamodel.
Kies een VPS-abonnement voor EdgeDB
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Wat je met EdgeDB kunt bouwen
EdgeDB is een open-source database die het relationele paradigma herinterpreteert. Gebouwd op de bewezen engine van PostgreSQL, introduceert het een rijk object-relationeel datamodel, schema-overerving en EdgeQL — een querytaal die is ontworpen om expressiever en veiliger te zijn dan SQL. Ontwikkelaars profiteren van berekende eigenschappen, linkeigenschappen en ingebouwde migratietools die handmatig schemabeheer overbodig maken.
Door EdgeDB zelf te hosten op je eigen VPS, krijg je volledige controle over de databaseconfiguratie, resource-allocatie en dataresidentie. Je kunt PostgreSQL-instellingen afstemmen op je workload, aangepaste back-upstrategieën implementeren en integreren met je infrastructuur zonder de beperkingen van beheerde databaseservices.
Key features van EdgeDB
EdgeQL Querytaal
Een modern alternatief voor SQL met intuïtieve syntaxis, composeerbare expressies en krachtige objectgraafdoorloop die complexe multi-join queries elimineert.
Object-Relationeel Model
Definieer schema's met behulp van objecttypen met overerving en berekende eigenschappen, waardoor de impedantie-mismatch tussen applicatiecode en databaselaag wordt verminderd.
Automatische Migraties
Genereer en pas schema-migraties automatisch toe op basis van uw schemadefinities, waardoor handgeschreven ALTER TABLE-scripts en migratie-afwijkingen worden geëlimineerd.
Webbeheer-UI
Ingebouwde browsergebaseerde interface voor schemaverkenning, interactieve query's en gegevensvisualisatie zonder extra tools te installeren.
Typeveilige clientbibliotheken
Officiële querybouwers voor TypeScript, Python en Go genereren volledig typeveilige database-toegangscode rechtstreeks vanuit uw EdgeDB-schema.
Waarom zou je EdgeDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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