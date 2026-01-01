Krayin CRM is een gratis, open-source customer relationship management framework gebouwd op Laravel en Vue.js. Het biedt verkoopteams een complete werkbank voor de klantlevenscyclus — van leadgeneratie en -kwalificatie tot pijplijntracking, offertegeneratie en aftersalesactiviteiten — zonder licenties per gebruiker of vendor lock-in.

Door Krayin zelf te hosten op uw eigen VPS blijven elke lead, contactpersoon, e-mailuitwisseling en omzetcijfer binnen de infrastructuur die u beheert, en kunnen ontwikkelaars de CRM uitbreiden via Laravel-pakketten, aangepaste attributen en REST API's om aan te sluiten bij de manier waarop uw team daadwerkelijk verkoopt.