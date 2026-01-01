Implementeer Krayin CRM met één-klik installatie.
Open-source Laravel CRM voor het van begin tot eind beheren van leads, contacten, pijplijnen en klantrelaties.
Kies een VPS-abonnement voor Krayin CRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met Krayin CRM kunt bouwen
Krayin CRM is een gratis, open-source customer relationship management framework gebouwd op Laravel en Vue.js. Het biedt verkoopteams een complete werkbank voor de klantlevenscyclus — van leadgeneratie en -kwalificatie tot pijplijntracking, offertegeneratie en aftersalesactiviteiten — zonder licenties per gebruiker of vendor lock-in.
Door Krayin zelf te hosten op uw eigen VPS blijven elke lead, contactpersoon, e-mailuitwisseling en omzetcijfer binnen de infrastructuur die u beheert, en kunnen ontwikkelaars de CRM uitbreiden via Laravel-pakketten, aangepaste attributen en REST API's om aan te sluiten bij de manier waarop uw team daadwerkelijk verkoopt.
Key features van Krayin CRM
Visuele verkooppijplijnen
Sleep leads door aanpasbare Kanban-fasen, zodat vertegenwoordigers en managers altijd in één oogopslag de dealstatus zien.
Leadbeheer
Leg leads vast via webformulieren, wijs eigenaren toe, scoor op basis van bron, en converteer gekwalificeerde prospects naar accounts en offertes.
Aangepaste attributen
Voeg aangepaste velden toe aan leads, contactpersonen, organisaties en offertes zonder code aan te raken, en pas het CRM aan uw verkoopproces aan.
Offertes en producten
Genereer merkoffertes vanuit een ingebouwde productcatalogus met belasting- en kortingsregels, en volg ze vervolgens tot de deal is gesloten.
E-mail en activiteiten
Registreer oproepen, vergaderingen en e-mails bij elk record, met kalenderweergaven en opvolgherinneringen om deals gaande te houden.
Webformulieren en API's
Publiceer insluitbare webformulieren voor leadgeneratie en gebruik de REST API om gegevens te synchroniseren met uw bestaande marketingstack.
Waarom zou je Krayin CRM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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