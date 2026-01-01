Grafana Pyroscope is een open-source continue profiling-database, gebouwd om profiling-gegevens van productieapplicaties op schaal op te slaan en op te vragen. In tegenstelling tot eenmalige profilers die u tijdens incidenten uitvoert, neemt Pyroscope continu profielen op van Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF en OpenTelemetry-bronnen, zodat u vlamgrafieken kunt vergelijken tussen implementaties, regio's of elk aangepast label.

Zelf-hosten van Pyroscope op uw VPS houdt gevoelige profielgegevens (vaak met functienamen, bestandspaden en stack traces van uw code) weg van diensten van derden, terwijl u retentie en opslag kunt afstemmen op uw workload. De gebundelde single-binary modus draait de distributor-, ingester-, query- en compactor-componenten in één container met lokale bestandssysteemopslag — geen Kubernetes, objectopslag of externe afhankelijkheden vereist.