Installeer Grafana Pyroscope met één-klik installatie.
Open-source continue profiling backend die je helpt bij het debuggen van CPU-, geheugen- en latentieproblemen, tot op één enkele coderegel.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grafana Pyroscope kunt bouwen
Grafana Pyroscope is een open-source continue profiling-database, gebouwd om profiling-gegevens van productieapplicaties op schaal op te slaan en op te vragen. In tegenstelling tot eenmalige profilers die u tijdens incidenten uitvoert, neemt Pyroscope continu profielen op van Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF en OpenTelemetry-bronnen, zodat u vlamgrafieken kunt vergelijken tussen implementaties, regio's of elk aangepast label.
Zelf-hosten van Pyroscope op uw VPS houdt gevoelige profielgegevens (vaak met functienamen, bestandspaden en stack traces van uw code) weg van diensten van derden, terwijl u retentie en opslag kunt afstemmen op uw workload. De gebundelde single-binary modus draait de distributor-, ingester-, query- en compactor-componenten in één container met lokale bestandssysteemopslag — geen Kubernetes, objectopslag of externe afhankelijkheden vereist.
Key features van Grafana Pyroscope
Continue profilering
Neem continu profielen op van draaiende services in plaats van te wachten op een incident, zodat u twee willekeurige tijdstippen kunt vergelijken in een vlamgrafiek.
Meertalige ondersteuning
Native SDK's voor Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust en .NET, plus Grafana Alloy auto-instrumentation en eBPF voor zero-code profiling van elke binary.
OpenTelemetry Compatibel
Accepteer profielen via het OpenTelemetry-protocol en correleer ze met bestaande traces, metrics en logs zonder uw collector-pipeline te wijzigen.
Vlamgrafiekvergelijkingen
Vergelijk twee flame graphs naast elkaar om direct te zien welke functies achteruitgingen na een implementatie, slecht schaalden onder belasting, of verbeterden na een oplossing.
Filteren op tags
Filter profielen op basis van elk label — service, regio, versie, tenant of aangepaste dimensie — om de exacte workload te isoleren die een prestatievermindering veroorzaakt.
Enkele Binaire Opslag
Draait standaard als één container met lokale bestandssysteemopslag, met optionele S3-, GCS- en Azure-backends wanneer je een enkele node ontgroeit.
Waarom zou je Grafana Pyroscope op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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