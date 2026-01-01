Implementeer Grav met één-klik installatie.
Snel, modern flat-file CMS zonder database vereist — alleen Markdown-bestanden, Twig-sjablonen en een plugin-ecosysteem.
Kies een VPS-abonnement voor Grav
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grav kunt bouwen
Grav is een modern flat-file CMS dat alle inhoud opslaat als Markdown-bestanden op het bestandssysteem, waardoor de database volledig wordt geëlimineerd. Gebouwd op PHP met Twig-templating, levert het snelle paginaladingen via bestandsgebaseerde caching, een ingebouwd adminpaneel voor niet-technische redacteuren, en meer dan 300 plugins voor formulieren, SEO, zoeken en meertalige inhoud.
Grav zelf hosten op uw VPS betekent dat back-ups net zo eenvoudig zijn als het kopiëren van een map, versiebeheer wordt van nature afgehandeld door Git, en er zijn geen beperkingen voor databaseverbindingen, problemen met query-tuning of afzonderlijke back-uptaken — alleen bestanden en uw applicatie die draait op hardware die u beheert.
Key features van Grav
Geen database nodig
Alle inhoud bestaat als Markdown-bestanden, waardoor de noodzaak vervalt voor database-instellingen, connection pooling, of query-optimalisatie voor typische websitewerkbelastingen.
Ingebouwd beheerderspaneel
Beheer pagina's, thema's, plug-ins en gebruikersaccounts via een verfijnde webinterface zonder de commandoregel aan te raken of bestanden direct te bewerken.
Rijk Plugin Ecosysteem
Meer dan 300 plugins omvatten formulieren, meertalige ondersteuning, zoeken, SEO, beeldoptimalisatie en meer — installeer ze met één klik vanuit het adminpaneel.
Git-vriendelijke inhoud
De bestandsgebaseerde architectuur maakt de hele site — inhoud, configuratie en code — traceerbaar in Git voor geautomatiseerde implementaties en wijzigingsgeschiedenis.
Twig-sjabloonvorming
Bouw volledig aangepaste thema's met behulp van de Twig templates-engine met toegang tot de krachtige content-API, het taxonomiesysteem en de mediapijplijn.
Waarom zou je Grav op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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