Grav is een modern flat-file CMS dat alle inhoud opslaat als Markdown-bestanden op het bestandssysteem, waardoor de database volledig wordt geëlimineerd. Gebouwd op PHP met Twig-templating, levert het snelle paginaladingen via bestandsgebaseerde caching, een ingebouwd adminpaneel voor niet-technische redacteuren, en meer dan 300 plugins voor formulieren, SEO, zoeken en meertalige inhoud.

Grav zelf hosten op uw VPS betekent dat back-ups net zo eenvoudig zijn als het kopiëren van een map, versiebeheer wordt van nature afgehandeld door Git, en er zijn geen beperkingen voor databaseverbindingen, problemen met query-tuning of afzonderlijke back-uptaken — alleen bestanden en uw applicatie die draait op hardware die u beheert.