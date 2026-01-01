CitrineOS is een open-source laadstationbeheersysteem (CSMS) van LF Energy, gebouwd rond het OCPP 2.0.1-protocol, met achterwaartse compatibiliteit voor OCPP 1.6. De server routeert WebSocket-berichten van EV-laders, bewaart transacties en configuratie in PostgreSQL met PostGIS, en stelt REST- en GraphQL-API's beschikbaar via een Hasura-laag voor operatorintegraties.

Door CitrineOS zelf te hosten op uw VPS, houdt u de telemetrie van het station, autorisaties van bestuurders en transactiegeschiedenis onder uw eigen controle in plaats van in een cloud van een leverancier. De Hasura GraphQL-console stelt u in staat om laadstationgegevens direct in de browser op te vragen en te beheren, terwijl de OCPP WebSocket-poorten open blijven voor laders om verbinding te maken.