Installeer CitrineOS met één-klik installatie.
Open-source OCPP 2.0.1 laadstationbeheersysteem voor netwerkexploitanten van elektrische voertuigen.
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Wat je met CitrineOS kunt bouwen
CitrineOS is een open-source laadstationbeheersysteem (CSMS) van LF Energy, gebouwd rond het OCPP 2.0.1-protocol, met achterwaartse compatibiliteit voor OCPP 1.6. De server routeert WebSocket-berichten van EV-laders, bewaart transacties en configuratie in PostgreSQL met PostGIS, en stelt REST- en GraphQL-API's beschikbaar via een Hasura-laag voor operatorintegraties.
Door CitrineOS zelf te hosten op uw VPS, houdt u de telemetrie van het station, autorisaties van bestuurders en transactiegeschiedenis onder uw eigen controle in plaats van in een cloud van een leverancier. De Hasura GraphQL-console stelt u in staat om laadstationgegevens direct in de browser op te vragen en te beheren, terwijl de OCPP WebSocket-poorten open blijven voor laders om verbinding te maken.
Key features van CitrineOS
OCPP 2.0.1 native
Implementeert het nieuwste Open Charge Point Protocol met gecertificeerde kern en geavanceerde beveiligingsprofielen, plus achterwaartse compatibiliteit voor OCPP 1.6-stations.
GraphQL gegevensconsole
Hasura genereert automatisch een getypte GraphQL API en console over het CitrineOS-schema, waardoor real-time zoekopdrachten mogelijk zijn op sessies, meterwaarden en de status van stations.
Modulaire berichtrouter
Een door decorators aangestuurd modulesysteem routeert OCPP-berichten via RabbitMQ, zodat autorisatie-, transactie- en rapportagemodules onafhankelijk van de WebSocket-laag kunnen schalen.
GraphQL-gegevenstoegang
Hasura genereert automatisch een getypte GraphQL API over het CitrineOS PostgreSQL-schema, die real-time abonnementen beschikbaar maakt voor sessies, meterwaarden en stationsstatus.
S3-compatibele opslag
Ingebouwde MinIO-instantie slaat firmware-images, stationslogboeken en certificaatbundels op via de standaard S3 API, klaar om later te worden uitgewisseld voor AWS S3 of GCS.
Waarom zou je CitrineOS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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