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Open-source OCPP 2.0.1 laadstationbeheersysteem voor netwerkexploitanten van elektrische voertuigen.

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KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met CitrineOS kunt bouwen

CitrineOS is een open-source laadstationbeheersysteem (CSMS) van LF Energy, gebouwd rond het OCPP 2.0.1-protocol, met achterwaartse compatibiliteit voor OCPP 1.6. De server routeert WebSocket-berichten van EV-laders, bewaart transacties en configuratie in PostgreSQL met PostGIS, en stelt REST- en GraphQL-API's beschikbaar via een Hasura-laag voor operatorintegraties.

Door CitrineOS zelf te hosten op uw VPS, houdt u de telemetrie van het station, autorisaties van bestuurders en transactiegeschiedenis onder uw eigen controle in plaats van in een cloud van een leverancier. De Hasura GraphQL-console stelt u in staat om laadstationgegevens direct in de browser op te vragen en te beheren, terwijl de OCPP WebSocket-poorten open blijven voor laders om verbinding te maken.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van CitrineOS

OCPP 2.0.1 native

Implementeert het nieuwste Open Charge Point Protocol met gecertificeerde kern en geavanceerde beveiligingsprofielen, plus achterwaartse compatibiliteit voor OCPP 1.6-stations.

GraphQL gegevensconsole

Hasura genereert automatisch een getypte GraphQL API en console over het CitrineOS-schema, waardoor real-time zoekopdrachten mogelijk zijn op sessies, meterwaarden en de status van stations.

Modulaire berichtrouter

Een door decorators aangestuurd modulesysteem routeert OCPP-berichten via RabbitMQ, zodat autorisatie-, transactie- en rapportagemodules onafhankelijk van de WebSocket-laag kunnen schalen.

GraphQL-gegevenstoegang

Hasura genereert automatisch een getypte GraphQL API over het CitrineOS PostgreSQL-schema, die real-time abonnementen beschikbaar maakt voor sessies, meterwaarden en stationsstatus.

S3-compatibele opslag

Ingebouwde MinIO-instantie slaat firmware-images, stationslogboeken en certificaatbundels op via de standaard S3 API, klaar om later te worden uitgewisseld voor AWS S3 of GCS.

Waarom zou je CitrineOS op Hostinger uitvoeren?

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Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

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Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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