Installeer NZBGet met één klik installatie.
Efficiënte Usenet binaire downloader geschreven in C++ met een verfijnde web-UI en een breed automatiserings-ecosysteem.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NZBGet kunt bouwen
NZBGet is een krachtige Usenet binaire downloader geschreven in C++, ontworpen voor maximale doorvoer en minimaal CPU- en geheugengebruik. Het downloadt NZB-bestanden van Usenet-servers, herstelt onvolledige posts met PAR2, pakt RAR-archieven uit en draagt de uiteindelijke bestanden over aan post-processing scripts of Arr-applicaties — allemaal vanuit een responsieve web-UI die op vrijwel elke hardware draait.
NZBGet zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat uw downloads 24/7 draaien op een snel netwerk zonder een thuis-pc te belasten. Het werkt naadloos samen met Sonarr, Radarr, Lidarr en andere automatiseringstools die NZB-URL's doorgeven via de REST API.
Key features van NZBGet
Toonaangevende doorvoercapaciteit
C++ codebase verzadigt snelle Usenet-verbindingen met minimale CPU- en geheugenoverhead, waardoor er ruimte overblijft voor andere diensten op dezelfde VPS.
PAR2 repareren en uitpakken
Automatische verificatie, reparatie van beschadigde bestanden en RAR/RAR5-extractie, zodat voltooide downloads klaar voor gebruik in uw bibliotheek terechtkomen.
Servarr-compatibele REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en vergelijkbare tools geven NZB's direct door via de goed ondersteunde JSON-RPC API.
Krachtige nabewerking
Met hook-scripts in elke downloadfase kun je mediabibliotheekscans, meldingen, transcodering of elke aangepaste workflow per categorie activeren.
Responsieve web-UI
Overzichtelijke browserinterface met wachtrijbeheer, statistieken per server en volledige configuratietoegang — werkt soepel op desktop en mobiel.
Waarom zou je NZBGet op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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