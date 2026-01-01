NZBGet is een krachtige Usenet binaire downloader geschreven in C++, ontworpen voor maximale doorvoer en minimaal CPU- en geheugengebruik. Het downloadt NZB-bestanden van Usenet-servers, herstelt onvolledige posts met PAR2, pakt RAR-archieven uit en draagt de uiteindelijke bestanden over aan post-processing scripts of Arr-applicaties — allemaal vanuit een responsieve web-UI die op vrijwel elke hardware draait.

NZBGet zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat uw downloads 24/7 draaien op een snel netwerk zonder een thuis-pc te belasten. Het werkt naadloos samen met Sonarr, Radarr, Lidarr en andere automatiseringstools die NZB-URL's doorgeven via de REST API.