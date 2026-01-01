OneTimeSecret laat je gevoelige informatie – wachtwoorden, API-sleutels, privéberichten – delen via links die zichzelf vernietigen na één keer bekijken. Zodra de ontvanger de link opent, wordt het geheim permanent van de server verwijderd, zonder sporen achter te laten.

OneTimeSecret zelf hosten op je eigen VPS betekent dat gedeelde geheimen nooit in aanraking komen met infrastructuur van derden. Je beheert de versleuteling, bewaarbeleidsregels en toegangslogboeken, waardoor het ideaal is voor teams die omgaan met inloggegevens, klantgegevens of andere informatie die te gevoelig is voor e-mail of chat.