Installeer OneTimeSecret met één-klik installatie.
Deel wachtwoorden en gevoelige gegevens via zelfvernietigende links die slechts één keer kunnen worden bekeken.
Kies een VPS-abonnement voor OneTimeSecret
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OneTimeSecret kunt bouwen
OneTimeSecret laat je gevoelige informatie – wachtwoorden, API-sleutels, privéberichten – delen via links die zichzelf vernietigen na één keer bekijken. Zodra de ontvanger de link opent, wordt het geheim permanent van de server verwijderd, zonder sporen achter te laten.
OneTimeSecret zelf hosten op je eigen VPS betekent dat gedeelde geheimen nooit in aanraking komen met infrastructuur van derden. Je beheert de versleuteling, bewaarbeleidsregels en toegangslogboeken, waardoor het ideaal is voor teams die omgaan met inloggegevens, klantgegevens of andere informatie die te gevoelig is voor e-mail of chat.
Key features van OneTimeSecret
Zelfvernietigende links
Elk geheim wordt onmiddellijk na de eerste weergave verwijderd, zodat gevoelige gegevens niet opnieuw kunnen worden geopend.
Wachtwoordzinbeveiliging
Voeg een optionele wachtwoordzin toe, zodat alleen de beoogde ontvanger het geheim kan ontcijferen en lezen.
Configureerbare vervaldatum
Stel in dat geheimen automatisch verlopen na minuten, uren of dagen, zelfs als ze nooit worden geopend.
Geen registratie vereist
Iedereen kan geheimen aanmaken en ontvangen zonder een account aan te maken, wat de drempel verlaagt voor snel delen.
Ondersteuning voor beheerdersaccount
Registreer een beheerdersaccount bij het eerste bezoek om het gebruik te monitoren en de instantie te beheren vanuit de web-UI.
Waarom zou je OneTimeSecret op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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