OpenSpeedTest is een gratis, open-source HTML5-snelheidstestapplicatie die volledig in de browser draait zonder Flash, Java of enige client-side software te vereisen. Het meet nauwkeurig de downloadsnelheid, uploadsnelheid, ping en jitter vanuit elke moderne webbrowser op telefoons, tablets, smart-tv's en desktopcomputers.

Het zelf hosten van OpenSpeedTest op uw VPS geeft u een privé, onbevooroordeeld meetpunt dicht bij uw gehoste applicaties. In tegenstelling tot openbare snelheidstestdiensten die worden beïnvloed door ISP-relaties, meet uw instantie de werkelijke prestaties naar uw eigen server — ideaal voor het diagnosticeren van netwerkproblemen, het verifiëren van ISP-snelheden en het benchmarken van VPN-verbindingen zonder gegevens te delen met derden.