Implementeer OpenSpeedTest met een één-klik installatie.
Zelf gehoste HTML5 netwerksnelheidstest die download, upload, ping en jitter meet zonder plug-ins of diensten van derden.
Kies een VPS-abonnement voor OpenSpeedTest
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenSpeedTest kunt bouwen
OpenSpeedTest is een gratis, open-source HTML5-snelheidstestapplicatie die volledig in de browser draait zonder Flash, Java of enige client-side software te vereisen. Het meet nauwkeurig de downloadsnelheid, uploadsnelheid, ping en jitter vanuit elke moderne webbrowser op telefoons, tablets, smart-tv's en desktopcomputers.
Het zelf hosten van OpenSpeedTest op uw VPS geeft u een privé, onbevooroordeeld meetpunt dicht bij uw gehoste applicaties. In tegenstelling tot openbare snelheidstestdiensten die worden beïnvloed door ISP-relaties, meet uw instantie de werkelijke prestaties naar uw eigen server — ideaal voor het diagnosticeren van netwerkproblemen, het verifiëren van ISP-snelheden en het benchmarken van VPN-verbindingen zonder gegevens te delen met derden.
Key features van OpenSpeedTest
Pure HTML5-implementatie
Geen plug-ins, Flash of Java vereist — werkt in elke moderne browser op elk apparaat, inclusief IE10 en nieuwer.
Volledige netwerkstatistieken
Meet downloadsnelheid, uploadsnelheid, ping-latentie en jitter in één enkele testrun.
Lichtgewicht NGINX Server
Gering resourcegebruik betekent dat OpenSpeedTest efficiënt draait naast andere applicaties op dezelfde VPS.
Geen gegevensdeling met derden
Alle testgegevens blijven op uw server — er worden geen snelheidsresultaten, IP-adressen of gebruiksstatistieken naar externe services gestuurd.
Responsief ontwerp
Werkt op desktop, tablet en mobiel met een schone interface vrij van advertenties en prompts voor premium upgrades.
Waarom zou je OpenSpeedTest op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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