Installeer Gopeed met één-klik installatie.
Hogesnelheids, multi-protocol downloadmanager die HTTP, BitTorrent en magneetlinks vanuit elke webbrowser ondersteunt.
Kies een VPS-abonnement voor Gopeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gopeed kunt bouwen
Gopeed is een open-source, snelle downloadmanager die overdrachten versnelt door elk bestand op te splitsen in meerdere gelijktijdige verbindingen. Het ondersteunt standaard HTTP, HTTPS, BitTorrent en magneetlinks, en het extensiesysteem stelt je in staat om ondersteuning toe te voegen voor extra sites en protocollen. Gebouwd op een Go-engine met een schone webinterface, werkt Gopeed overal hetzelfde en wordt het volledig vanuit je browser beheerd.
Gopeed zelf hosten op je VPS betekent dat downloads draaien op datacenterbandbreedte en op de achtergrond worden voltooid, onafhankelijk van je lokale apparaat of verbinding. Voltooide bestanden worden aan de serverzijde opgeslagen voor later ophalen, en je behoudt volledige controle over je downloadgeschiedenis en gegevens zonder afhankelijk te zijn van browserextensies of commerciële downloadservices.
Key features van Gopeed
Versnelling van meerdere verbindingen
Splitst elke download in meerdere parallelle verbindingen om alle beschikbare bandbreedte te gebruiken en sneller te voltooien.
Multi-protocolondersteuning
Download via HTTP, HTTPS, BitTorrent en magneetlinks vanaf één uniforme interface.
Extensiesysteem
Installeer extensies om ondersteuning toe te voegen voor nieuwe sites, protocollen en aangepast downloadgedrag.
Browsergebaseerd beheer
Plaats in de wachtrij, bewaak en beheer elke download vanaf elk apparaat met een webbrowser — geen clientinstallatie vereist.
Downloadsnelheden datacenters
Downloads worden uitgevoerd op uw VPS met de volledige serverbandbreedte, waardoor uw lokale apparaat en internetverbinding vrijkomen.
Waarom zou je Gopeed op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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