Implementeer ZNC met een installatie met één klik.
Altijd-actieve IRC bouncer die je 24/7 verbonden houdt met IRC-netwerken en gemiste berichten opnieuw afspeelt.
Kies een VPS-abonnement voor ZNC
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ZNC kunt bouwen
ZNC is een geavanceerde IRC-bouncer (ook wel BNC genoemd) die namens jou een persistente verbinding met IRC-netwerken onderhoudt. Het slaat berichten op terwijl je offline bent, toont ze opnieuw wanneer je opnieuw verbinding maakt, en laat je tegelijkertijd vanuit meerdere IRC-clients met dezelfde identiteit verbinden. Na meer dan 15 jaar ontwikkeling blijft ZNC de de facto standaard voor zelf-gehoste IRC-bouncers.
Zelf ZNC hosten op een VPS geeft je een stabiele, altijd-online IRC-aanwezigheid met een volledige berichtengeschiedenis, modulaire plug-ins voor meldingen, logboekregistratie en identificatie, plus een webbeheerinterface voor het toevoegen van netwerken en het configureren van kanalen zonder configuratiebestanden aan te raken.
Key features van ZNC
Altijd online IRC-aanwezigheid
Blijft verbonden met elk netwerk waarmee u verbinding maakt, zodat u geen berichten mist of nickregistraties verliest tijdens desktop downtime.
Multi-client herhaling
Maak tegelijkertijd verbinding vanaf desktop-, mobiele en webclients — ZNC speelt gemiste berichten opnieuw af en houdt elke client gesynchroniseerd.
Modulair plug-insysteem
Ingebouwde modules voor logboekregistratie, NickServ-authenticatie, fail2ban, kanaalroulatie, pushmeldingen en tientallen meer.
Webbeheerinterface
Beheer gebruikers, netwerken, kanalen en modules vanuit een browser — u hoeft geen configuraties handmatig te bewerken of IRC-botopdrachten te gebruiken.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Gebruikersaccounts met geïsoleerde netwerken en module-instellingen laten huishoudens of teams één ZNC-instantie delen over verschillende IRC-identiteiten heen.
Waarom zou je ZNC op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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