LanguageTool is een uitgebreide open-source proefleesservice die grammaticale, stijl-, interpunctie- en spelfouten in meer dan 25 talen detecteert via een eenvoudige RESTful HTTP API. Het gaat veel verder dan basisspellingscontrole om complexe grammaticale problemen te detecteren, waardoor het een privacyvriendelijk alternatief is voor cloud-grammaticadiensten zoals Grammarly.

Dit is een API-only service zonder traditionele web-UI. Clients — browserextensies, LibreOffice-plug-ins, code-editors en aangepaste applicaties — verwijzen naar uw implementatie-URL en roepen het /v2/check-eindpunt direct aan. Zelf-hosting betekent dat geschreven inhoud uw infrastructuur nooit verlaat, wat essentieel is voor juridische, medische of gevoelige zakelijke documenten.