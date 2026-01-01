Installeer LanguageTool met één-klik installatie.
Open-source grammatica-, stijl- en spellingcontrole voor meer dan 25 talen, aangeboden als een privé, zelf-gehoste REST API.
Kies een VPS-abonnement voor LanguageTool
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LanguageTool kunt bouwen
LanguageTool is een uitgebreide open-source proefleesservice die grammaticale, stijl-, interpunctie- en spelfouten in meer dan 25 talen detecteert via een eenvoudige RESTful HTTP API. Het gaat veel verder dan basisspellingscontrole om complexe grammaticale problemen te detecteren, waardoor het een privacyvriendelijk alternatief is voor cloud-grammaticadiensten zoals Grammarly.
Dit is een API-only service zonder traditionele web-UI. Clients — browserextensies, LibreOffice-plug-ins, code-editors en aangepaste applicaties — verwijzen naar uw implementatie-URL en roepen het /v2/check-eindpunt direct aan. Zelf-hosting betekent dat geschreven inhoud uw infrastructuur nooit verlaat, wat essentieel is voor juridische, medische of gevoelige zakelijke documenten.
Key features van LanguageTool
25+ Taalondersteuning
Controleer grammatica en stijl in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Portugees, Nederlands, Pools en nog veel meer talen via één service.
Diepe grammaticacontrole
Detecteer complexe grammaticale fouten, stijlfouten en verwarde woorden die simpele spellingcontroleprogramma's missen.
REST API-integratie
Integreer grammaticacontrole in elke applicatie, CMS of editor met een eenvoudige /v2/check HTTP-endpoint.
N-Gram Taalmodellen
Schakel optionele n-grammodellen in voor een aanzienlijk verbeterde detectie van vaak verwarde woorden en zinsdelen.
Configureerbare bronnen
Optimaliseer de Java heapgrootte bij implementatie om het geheugengebruik en de doorvoer in balans te brengen voor uw verwachte aanvraagvolume.
Waarom zou je LanguageTool op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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