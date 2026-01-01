Installeer NodeBB met één klik installatie.
Modern Node.js discussieplatform met real-time streaming discussies, directe meldingen en een rijk plug-in ecosysteem.
Kies een VPS-abonnement voor NodeBB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NodeBB kunt bouwen
NodeBB is een volgende-generatie communityforumplatform gebouwd op Node.js en WebSockets, dat real-time discussies levert die meer aanvoelen als een chattoepassing dan een traditioneel bulletinboard. Met meer dan 15.000 GitHub-sterren wordt het vertrouwd door softwareprojecten, onderwijsinstellingen, gaminggemeenschappen en bedrijven voor discussie, ondersteuning en kennisdeling.
NodeBB zelf hosten op uw VPS geeft u volledig eigendom over uw communitygegevens, verwijdert kosten per gebruiker en stelt u in staat het platform aan te passen met honderden communityplugins — allemaal ondersteund door PostgreSQL voor betrouwbare, schaalbare opslag.
Key features van NodeBB
Realtime discussies
WebSocket-gestuurde streaming levert direct nieuwe berichten, antwoorden en meldingen zonder paginaupdates, waardoor gesprekken natuurlijk blijven verlopen.
Plugin-ecosysteem
Honderden community-plugins voegen SSO, gamification, integraties en aangepaste functies toe, zodat u het forum kunt afstemmen op de exacte behoeften van uw community.
Moderatiehulpmiddelen
Ingebouwd reputatiesysteem, berichtwachtrijen en uitgebreide moderatiecontroles helpen u een gezonde gemeenschap te handhaven met minimale handmatige inspanning.
Mobielvriendelijke thema's
Responsieve, aanpasbare thema's zorgen ervoor dat leden een geweldige ervaring hebben op desktop en mobiel, zonder extra configuratie.
SSO en Sociaal inloggen
Integreer met bestaande identiteitsproviders via SSO-plugins, zodat communityleden kunnen inloggen met hun bestaande accounts en u gecentraliseerd gebruikersbeheer behoudt.
Waarom zou je NodeBB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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