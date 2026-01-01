NodeBB is een volgende-generatie communityforumplatform gebouwd op Node.js en WebSockets, dat real-time discussies levert die meer aanvoelen als een chattoepassing dan een traditioneel bulletinboard. Met meer dan 15.000 GitHub-sterren wordt het vertrouwd door softwareprojecten, onderwijsinstellingen, gaminggemeenschappen en bedrijven voor discussie, ondersteuning en kennisdeling.

NodeBB zelf hosten op uw VPS geeft u volledig eigendom over uw communitygegevens, verwijdert kosten per gebruiker en stelt u in staat het platform aan te passen met honderden communityplugins — allemaal ondersteund door PostgreSQL voor betrouwbare, schaalbare opslag.