Installeer phpBB met één-klik installatie.
Klassiek open-source PHP bulletinboard voor het bouwen van gestructureerde discussieforums en online gemeenschappen.
Kies een VPS-abonnement voor phpBB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met phpBB kunt bouwen
phpBB is het meest gebruikte open-source forumplatform op het web, dat al meer dan twee decennia honderdduizenden communities aandrijft. Gebouwd in PHP met een focus op traditionele categorie- en subforumstructuren, geeft het moderators gedetailleerde controle over permissies, gebruikersgroepen en discussiestromen zonder afhankelijk te zijn van clouddiensten of licenties per gebruiker.
Door phpBB zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke post, elk gebruikersaccount en elke bijlage onder jouw controle, met volledige toegang tot de database, het bestandssysteem en de duizenden gratis extensies en stijlen die door de phpBB-community worden onderhouden.
Key features van phpBB
Gedetailleerde machtigingen
Configureer lees-, plaats- en moderatierechten per forum, gebruikersgroep of individueel account voor gedetailleerde communitycontrole.
Extensie-ecosysteem
Duizenden gratis community-extensies voegen SEO-tools, anti-spam, sociale login en meer toe zonder de kerncode aan te raken.
Aangepaste stijlen en thema's
Verwissel de standaard prosilver stijl voor community-thema's of creëer een aangepaste look met behulp van het phpBB twig-gebaseerde sjabloonsysteem.
Ingebouwde moderatietools
Waarschuw, ban, vergrendel, splits en voeg onderwerpen samen met een speciaal moderator controlepaneel en gedetailleerde auditlogboekregistratie.
Meertalige ondersteuning
Meer dan 60 officiële taalpaketten laten je forums draaien in je moedertaal of meertalige gemeenschappen hosten.
BBCode en bijlagen
Klassieke BBCode-opmaak plus bestands- en afbeeldingsbijlagen houden berichten vertrouwd voor langdurige forumgebruikers.
Waarom zou je phpBB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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