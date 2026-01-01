Installeer Kotaemon met één-klik installatie.
Open-source document V&A chatbot om met uw bestanden te chatten met behulp van elke LLM-aanbieder.
Kies een VPS-abonnement voor Kotaemon
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kotaemon kunt bouwen
Kotaemon is een schone, aanpasbare RAG-gebaseerde tool voor documentvragen en -antwoorden die verbinding maakt met de LLM van uw keuze — van OpenAI en Azure tot een zelf-gehoste Ollama-instantie. Upload PDF's, Word-documenten, spreadsheets en afbeeldingen, stel vervolgens vragen en ontvang antwoorden die worden ondersteund door exacte citaten uit het bronmateriaal.
In tegenstelling tot cloudgebaseerde document-AI-diensten, houdt het zelf hosten van Kotaemon uw bestanden privé op uw eigen VPS. De volledige afbeeldingsvariant in deze sjabloon voegt Tesseract OCR, LibreOffice-formaatparsing en multi-modale documentverwerking toe, waardoor het geschikt is voor gescande PDF's, Office-bestanden en documenten met veel afbeeldingen.
Key features van Kotaemon
Multi-LLM ondersteuning
Maak verbinding met OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, of elk lokaal model gehost door Ollama zonder uw documenten of chatgeschiedenis te migreren.
Door citaten ondersteunde antwoorden
Elk antwoord verwijst naar de exacte passages in uw brondocumenten, zodat u beweringen kunt verifiëren en informatie direct kunt traceren.
OCR en Office-parsing
Tesseract OCR, LibreOffice en ffmpeg zijn gebundeld om gescande PDF's, Word- en PowerPoint-bestanden en op afbeeldingen gebaseerde documenten native te verwerken.
GraphRAG-ophaling
Optionele GraphRAG- en LightRAG-backends verbeteren de ophaalnauwkeurigheid voor grote of dicht onderling verwijzende documentensets.
Toegang voor meerdere gebruikers
Ingebouwd gebruikersbeheer stelt teamleden in staat om elk hun eigen privé documentcollecties te beheren binnen één gedeelde implementatie.
Waarom zou je Kotaemon op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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