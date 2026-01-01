Open-source platform voor het modelleren en documenteren van netwerkinfrastructuur, IP-adressen, racks en circuits.
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Wat je met NetBox kunt bouwen
NetBox is het toonaangevende open-source platform voor het modelleren en documenteren van netwerkinfrastructuur. Oorspronkelijk ontwikkeld door DigitalOcean, biedt het een uitgebreide bron van waarheid voor IP-adresbeheer (IPAM), datacenterinfrastructuurbeheer (DCIM), circuits, verbindingen en virtualisatieresources. Netwerkingenieurs gebruiken NetBox om elk apparaat, elke kabel, elk IP-adres en elke VLAN te volgen binnen hun gehele infrastructuur.
Door NetBox zelf te hosten op je VPS blijft alle netwerkdocumentatie privé en toegankelijk voor je operationele team. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor gegevensopslag, Redis voor caching en achtergrondtaken, en een toegewijd workerproces voor betrouwbare taakuitvoering. Een beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt bij de eerste lancering met de inloggegevens die tijdens de implementatie zijn geconfigureerd.
Key features van NetBox
IP-adresbeheer
Beheer IP-prefixes, adressen, reeksen en VLAN's met hiërarchische organisatie en gebruiksregistratie.
Apparaatinventaris
Modelleer netwerkapparaten, apparaattypen, fabrikanten en platforms met rack-elevatiediagrammen en kabeltracés.
Circuitbewaking
Documenteer WAN-circuits, providers en verbindingen met A/Z-terminatietoewijzing en contractdetails.
REST en GraphQL API's
Volledige REST- en GraphQL-API's maken automatisering, integratie met monitoringtools en programmatisch infrastructuurbeheer mogelijk.
Aangepaste velden
Breid elk objecttype uit met aangepaste velden, tags en validatieregels om te voldoen aan de specifieke documentatiebehoeften van uw organisatie.
Wijzigingsregistratie
Volledig auditspoor van elke wijziging in infrastructuurrecords met gebruikerstoewijzing en tijdstempels.
Waarom zou je NetBox op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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