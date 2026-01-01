NetBox is het toonaangevende open-source platform voor het modelleren en documenteren van netwerkinfrastructuur. Oorspronkelijk ontwikkeld door DigitalOcean, biedt het een uitgebreide bron van waarheid voor IP-adresbeheer (IPAM), datacenterinfrastructuurbeheer (DCIM), circuits, verbindingen en virtualisatieresources. Netwerkingenieurs gebruiken NetBox om elk apparaat, elke kabel, elk IP-adres en elke VLAN te volgen binnen hun gehele infrastructuur.

Door NetBox zelf te hosten op je VPS blijft alle netwerkdocumentatie privé en toegankelijk voor je operationele team. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor gegevensopslag, Redis voor caching en achtergrondtaken, en een toegewijd workerproces voor betrouwbare taakuitvoering. Een beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt bij de eerste lancering met de inloggegevens die tijdens de implementatie zijn geconfigureerd.