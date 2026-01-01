Implementeer Ollama met één-klik-installatie.
Draai open-source grote taalmodellen op uw eigen VPS zonder API-kosten en met volledige gegevensprivacy.
Kies een VPS-abonnement voor Ollama
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ollama kunt bouwen
Ollama is het toonaangevende open-source framework voor het lokaal draaien van grote taalmodellen, dat Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek en meer dan 100 andere ondersteunt zonder cloudafhankelijkheden. Het regelt automatisch modelkwantisering, GPU-versnelling en geheugenbeheer, en stelt een REST API beschikbaar die compatibel is met het OpenAI-formaat, zodat bestaande tools en integraties zonder aanpassingen werken.
Het zelf hosten van Ollama op je VPS elimineert kosten per token, verwijdert snelheidsbeperkingen en zorgt ervoor dat elke prompt en respons op je eigen infrastructuur blijft. Het is de ideale backend voor teams die AI-gestuurde applicaties bouwen of voor iedereen die behoefte heeft aan private, altijd beschikbare inferentie van taalmodellen.
Key features van Ollama
100+ Open modellen
Download en voer Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 en tientallen meer uit met één commando.
OpenAI-compatibele API
Met de drop-in REST API kunnen bestaande tools, SDK's en integraties zonder codewijzigingen verbinding maken met Ollama.
GPU-versnelling
Automatische ondersteuning voor NVIDIA CUDA en Apple Metal versnelt de inferentie aanzienlijk vergeleken met CPU-only configuraties.
Multimodale ondersteuning
Voer visiemodellen zoals LLaVA uit om zowel afbeeldingen als tekst in hetzelfde gesprek te verwerken.
Aangepaste Modelfiles
Maak op maat gemaakte modellen met systeemprompts, temperatuurinstellingen en aangepaste parameters met behulp van Modelfiles.
Waarom zou je Ollama op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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