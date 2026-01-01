Ollama is het toonaangevende open-source framework voor het lokaal draaien van grote taalmodellen, dat Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek en meer dan 100 andere ondersteunt zonder cloudafhankelijkheden. Het regelt automatisch modelkwantisering, GPU-versnelling en geheugenbeheer, en stelt een REST API beschikbaar die compatibel is met het OpenAI-formaat, zodat bestaande tools en integraties zonder aanpassingen werken.

Het zelf hosten van Ollama op je VPS elimineert kosten per token, verwijdert snelheidsbeperkingen en zorgt ervoor dat elke prompt en respons op je eigen infrastructuur blijft. Het is de ideale backend voor teams die AI-gestuurde applicaties bouwen of voor iedereen die behoefte heeft aan private, altijd beschikbare inferentie van taalmodellen.