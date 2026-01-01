Installeer Plandex met één-klik installatie.
Open-source terminal AI-codeeragent die grote, meerstaps taken plant en uitvoert over meerdere bestanden.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plandex kunt bouwen
Plandex is een open-source AI-codeeragent die in je terminal leeft en echte softwaretaken aanpakt die tientallen bestanden en vele stappen omvatten. In plaats van eenmalige fragmenten te produceren, bouwt en verfijnt het een plan, plaatst het bestandswijzigingen in een sandbox voor een diff-gebaseerde beoordeling voordat ze worden toegepast, en verwerkt het tot 2 miljoen tokens aan context om te werken met grote codebases.
Door Plandex zelf te hosten op je VPS blijven je code, prompts en plannen op infrastructuur die jij beheert, terwijl je een persistente server krijgt waarmee de lichtgewicht Plandex CLI verbinding kan maken vanaf elke ontwikkelmachine. Je gebruikt je eigen inloggegevens voor modelproviders — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, of lokale Ollama — zodat er geen platformkosten per gebruiker of vendor lock-in zijn.
Key features van Plandex
Grote taken plannen
Bouwt meerstapspannen voor wijzigingen die tientallen bestanden beslaan, in plaats van eenmalige codefragmenten te produceren.
2M token context
Laadt en redeneert binnen grote codebases met een contextvenster van maximaal 2 miljoen tokens.
Diff-gebaseerde review
Plaatst bestandswijzigingen in een sandbox en toont een verschiloverzicht voor elke wijziging, zodat u deze kunt goedkeuren of afwijzen voordat er iets in uw werkboom wordt doorgevoerd.
Multi-provider modellen
Maakt verbinding met OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini en lokale Ollama-modellen vanuit één CLI-sessie.
Terminal-native REPL
Draait in een terminal REPL met fuzzy opdrachtaanvulling, scripting en piping-ondersteuning — geen browsertabblad vereist.
Zelfgehoste server
De CLI op uw laptop maakt verbinding met de Plandex-server op uw VPS, waardoor plannen en projectstatus onder uw controle blijven.
Waarom zou je Plandex op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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