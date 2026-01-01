Posterizarr is een open-source automatiseringstool die prachtige, tekstloze posters, achtergronden en titelkaarten maakt voor je Plex-, Jellyfin- of Emby-bibliotheek. Het haalt artwork op van Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex en IMDb, en past vervolgens je eigen overlays, lettertypen en tekstregels toe zodat elke film, serie en elk seizoen er consistent uitziet in de hele bibliotheek.

Door Posterizarr zelf te hosten op een VPS krijgt het de stabiele uptime en toegewijde bandbreedte die nodig is voor onbeheerde bulk-artworkgeneratie voor duizenden items. De meegeleverde web-UI stelt je in staat om instellingen te beheren, de voortgang te monitoren en runs te starten vanuit de browser, terwijl integraties met Tautulli, Sonarr en Radarr ervoor zorgen dat nieuwe releases er gepolijst uitzien zodra ze in je bibliotheek verschijnen.