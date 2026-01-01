Installeer Posterizarr met één klik installatie.
Geautomatiseerde postergenerator voor Plex, Jellyfin en Emby die artwork ophaalt en over elkaar heen legt van TMDB, Fanart en TVDB.
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Wat je met Posterizarr kunt bouwen
Posterizarr is een open-source automatiseringstool die prachtige, tekstloze posters, achtergronden en titelkaarten maakt voor je Plex-, Jellyfin- of Emby-bibliotheek. Het haalt artwork op van Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex en IMDb, en past vervolgens je eigen overlays, lettertypen en tekstregels toe zodat elke film, serie en elk seizoen er consistent uitziet in de hele bibliotheek.
Door Posterizarr zelf te hosten op een VPS krijgt het de stabiele uptime en toegewijde bandbreedte die nodig is voor onbeheerde bulk-artworkgeneratie voor duizenden items. De meegeleverde web-UI stelt je in staat om instellingen te beheren, de voortgang te monitoren en runs te starten vanuit de browser, terwijl integraties met Tautulli, Sonarr en Radarr ervoor zorgen dat nieuwe releases er gepolijst uitzien zodra ze in je bibliotheek verschijnen.
Key features van Posterizarr
Volledige web-UI
Beheer instellingen, bewaak activiteit en start poster-runs vanaf een moderne browserinterface in plaats van JSON-bestanden handmatig te bewerken.
Plex, Jellyfin, Emby
Genereert artwork voor alle drie de belangrijkste mediaservers en schrijft assets in een Kometa-compatibele mapstructuur voor draagbaarheid.
Multibron kunstwerk
Haalt afbeeldingen op van Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex en IMDb, zodat elke titel bronafbeeldingen met hoge resolutie en zonder tekst kan vinden.
Aangepaste overlays en tekst
Pas uw eigen lettertypen, kleuren, verlopen en tekstregels toe om een uniforme posterstijl te creëren voor films, series en seizoenen.
Arr stack-integratie
Trigger wordt automatisch uitgevoerd vanuit Tautulli, Sonarr en Radarr, zodat nieuwe releases bijpassende posters krijgen zodra ze zijn toegevoegd.
Back-up en handmatige activa
Toegewezen volumes voor assetback-ups en handmatig samengestelde illustraties houden aangepaste posters veilig bij heropbouw en updates.
Waarom zou je Posterizarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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