FalkorDB is een open-source grafische database-engine gebouwd bovenop Redis, ontworpen voor krachtige grafische query's met behulp van de OpenCypher-querytaal. Het slaat grafische gegevens native op in het geheugen, waardoor doorkruisingstijden van minder dan een milliseconde mogelijk zijn over complexe entiteitsrelaties — waardoor het uitermate geschikt is voor GraphRAG-pijplijnen, aanbevelingssystemen, fraudedetectie, identiteitsgrafieken en netwerktopologieanalyse.

FalkorDB wordt geleverd met een ingebouwde browsergebaseerde gebruikersinterface op poort 3000, waarmee u grafieken kunt verkennen, Cypher-query's kunt uitvoeren en knooppunt- en randrelaties kunt visualiseren zonder extra tools. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt uw grafische gegevens volledig onder uw controle, zonder querylimieten, geen prijs per knooppunt en directe toegang om prestatie-instellingen te verfijnen.