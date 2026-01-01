Implementeer FalkorDB met één-klik installatie.
Krachtige graafdatabase gebouwd voor GraphRAG, kennisgrafieken en real-time Cypher-query's op schaal.
Kies een VPS-abonnement voor FalkorDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FalkorDB kunt bouwen
FalkorDB is een open-source grafische database-engine gebouwd bovenop Redis, ontworpen voor krachtige grafische query's met behulp van de OpenCypher-querytaal. Het slaat grafische gegevens native op in het geheugen, waardoor doorkruisingstijden van minder dan een milliseconde mogelijk zijn over complexe entiteitsrelaties — waardoor het uitermate geschikt is voor GraphRAG-pijplijnen, aanbevelingssystemen, fraudedetectie, identiteitsgrafieken en netwerktopologieanalyse.
FalkorDB wordt geleverd met een ingebouwde browsergebaseerde gebruikersinterface op poort 3000, waarmee u grafieken kunt verkennen, Cypher-query's kunt uitvoeren en knooppunt- en randrelaties kunt visualiseren zonder extra tools. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt uw grafische gegevens volledig onder uw controle, zonder querylimieten, geen prijs per knooppunt en directe toegang om prestatie-instellingen te verfijnen.
Key features van FalkorDB
OpenCypher Querytaal
Schrijf expressieve graafquery's met behulp van OpenCypher, de industriestandaard declaratieve taal voor het doorlopen van knooppunten, randen en patronen.
Ingebouwde webinterface
Verken grafieken, voer Cypher-query's uit en visualiseer relaties direct in de browser zonder extra clienttools te installeren.
In-Memory Prestatie
Graafdata wordt native in het geheugen opgeslagen, wat sub-milliseconde doorlooptijden mogelijk maakt, zelfs bij diep verbonden, multi-hop relaties.
GraphRAG Gereed
Geoptimaliseerd voor pijplijnen voor retrieval-augmented generation die een nauwkeurige en snelle doorkruising van kennisgrafieken vereisen tijdens inferentie.
Redis Protocol Compatibel
Spreekt het Redis-protocol, zodat elke Redis-clientbibliotheek verbinding kan maken met FalkorDB zonder extra stuurprogramma's of aangepaste SDK's.
Wachtwoordauthenticatie
Beveilig toegang met wachtwoordauthenticatie op Redis-niveau, waardoor uw grafiekgegevens beschermd blijven tegen ongeautoriseerde verbindingen.
Waarom zou je FalkorDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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