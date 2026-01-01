Homebox is een inventaris- en organisatiesysteem dat specifiek is gebouwd voor thuisgebruikers die structuur willen aanbrengen in hun persoonlijke bezittingen. Hiermee kunt u items catalogiseren met foto's, aangepaste velden en locatietags, terwijl u garanties, aankoopdata en waarden bijhoudt voor verzekeringsdocumentatie. QR-codelabels maken het gemakkelijk om items in verschillende kamers of opslagruimtes te identificeren en te lokaliseren.

Door Homebox zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige inventarisgegevens — inclusief details over waardevolle bezittingen en aankoopgeschiedenis — volledig privé, zonder abonnementskosten, zonder opslaglimieten en zonder risico dat een externe dienst uw gegevenstoegang stopzet.