Implementeer Homebox met één-klik installatie.
Zelf-gehost thuisinventarissysteem voor het volgen, organiseren en beheren van uw persoonlijke bezittingen met volledige privacy.
Kies een VPS-abonnement voor Homebox
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Homebox kunt bouwen
Homebox is een inventaris- en organisatiesysteem dat specifiek is gebouwd voor thuisgebruikers die structuur willen aanbrengen in hun persoonlijke bezittingen. Hiermee kunt u items catalogiseren met foto's, aangepaste velden en locatietags, terwijl u garanties, aankoopdata en waarden bijhoudt voor verzekeringsdocumentatie. QR-codelabels maken het gemakkelijk om items in verschillende kamers of opslagruimtes te identificeren en te lokaliseren.
Door Homebox zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige inventarisgegevens — inclusief details over waardevolle bezittingen en aankoopgeschiedenis — volledig privé, zonder abonnementskosten, zonder opslaglimieten en zonder risico dat een externe dienst uw gegevenstoegang stopzet.
Key features van Homebox
QR-code etikettering
Genereer en scan QR-codes voor snelle itemidentificatie, waardoor de zoektijd in grote collecties en opslagruimtes wordt verkort.
Garantie volgen
Registreer aankoopdatums, garanties en bonnen met vervalwaarschuwingen, zodat u nooit een claimperiode mist.
Locatiegebaseerde organisatie
Wijs items toe aan specifieke kamers of opslagruimtes en zoek op locatie om alles direct te vinden.
Waarde- en verzekeringstracking
Itemwaarden loggen en rapporten genereren voor woonverzekeringsdocumentatie en vermogensberekening.
Huishoudens met meerdere gebruikers
Deel uw inventaris met familieleden en wijs machtigingen toe om gezamenlijk huishoudelijke bezittingen te beheren.
Waarom zou je Homebox op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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