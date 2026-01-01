Cassandra Reaper is de de facto open-source tool voor het orkestreren van Apache Cassandra-reparaties over single-datacenter en multi-site clusters. Oorspronkelijk gemaakt bij Spotify en onderhouden door The Last Pickle, verdeelt Reaper grote reparaties in beheersbare eenheden, voert ze opportunistisch uit over nodes, en hervat veilig na storingen — ter vervanging van kwetsbare cron-gestuurde nodetool scripts met een stateful, observeerbare workflow.

Het zelf hosten van Reaper op uw VPS geeft operators een toegewijd controlepaneel met een web-UI, REST API en metrics-eindpunt. Deze implementatie bundelt een Apache Cassandra-node zodat u onmiddellijk reparaties kunt verbinden, plannen en uitvoeren, en vervolgens extra productieclusters kunt registreren via JMX indien nodig.