Implementeer Cassandra Reaper met één-klik installatie.
Gecentraliseerde reparatieplanner en web-UI voor het gezond en consistent houden van Apache Cassandra-clusters.
Kies een VPS-abonnement voor Cassandra Reaper
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cassandra Reaper kunt bouwen
Cassandra Reaper is de de facto open-source tool voor het orkestreren van Apache Cassandra-reparaties over single-datacenter en multi-site clusters. Oorspronkelijk gemaakt bij Spotify en onderhouden door The Last Pickle, verdeelt Reaper grote reparaties in beheersbare eenheden, voert ze opportunistisch uit over nodes, en hervat veilig na storingen — ter vervanging van kwetsbare cron-gestuurde nodetool scripts met een stateful, observeerbare workflow.
Het zelf hosten van Reaper op uw VPS geeft operators een toegewijd controlepaneel met een web-UI, REST API en metrics-eindpunt. Deze implementatie bundelt een Apache Cassandra-node zodat u onmiddellijk reparaties kunt verbinden, plannen en uitvoeren, en vervolgens extra productieclusters kunt registreren via JMX indien nodig.
Key features van Cassandra Reaper
Gedeeltelijke reparaties
Verdeel reparaties in kleine bereiken en voer ze opportunistisch uit over knooppunten om overbelasting van het cluster te voorkomen.
Reparatieplanning
Plan terugkerende reparaties per keyspace met configureerbare intensiteit, parallellisme en segmentaantallen.
Multi-clusterbeheer
Registreer en beheer reparaties voor meerdere Cassandra-clusters vanaf één web-UI en REST API.
Pauzeren en hervatten
Stateful herstelruns kunnen worden gepauzeerd, hervat en hersteld na herstarts zonder voortgang te verliezen.
Metingen en observeerbaarheid
Ingebouwde Dropwizard-metrics tonen reparatievoortgang, segmentstatus en JMX-clusterstatus voor monitoring.
Waarom zou je Cassandra Reaper op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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