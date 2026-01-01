MariaDB is een van de meest gebruikte relationele databases ter wereld, ontwikkeld door de oorspronkelijke makers van MySQL en ontworpen om permanent open source te blijven. Het biedt volledige ACID-naleving, MySQL-compatibiliteit, meerdere opslag-engines en enterprise-functies zoals Galera Cluster voor hoge beschikbaarheid — waardoor het een solide basis vormt voor webapplicaties, SaaS-platforms en dataworkloads van elke omvang.

MariaDB draaien op uw eigen VPS geeft u dedicated databaseressources, directe controle over configuratie en tuning, en een gedeelde databaseserver die toegankelijk is voor al uw applicaties — zonder de overhead en de kosten per resource van beheerde databaseservices.