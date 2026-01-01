Installeer MariaDB met één klik installatie.
Open-source relationele database en directe vervanging voor MySQL, vertrouwd door miljoenen implementaties wereldwijd.
Kies een VPS-abonnement voor MariaDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MariaDB kunt bouwen
MariaDB is een van de meest gebruikte relationele databases ter wereld, ontwikkeld door de oorspronkelijke makers van MySQL en ontworpen om permanent open source te blijven. Het biedt volledige ACID-naleving, MySQL-compatibiliteit, meerdere opslag-engines en enterprise-functies zoals Galera Cluster voor hoge beschikbaarheid — waardoor het een solide basis vormt voor webapplicaties, SaaS-platforms en dataworkloads van elke omvang.
MariaDB draaien op uw eigen VPS geeft u dedicated databaseressources, directe controle over configuratie en tuning, en een gedeelde databaseserver die toegankelijk is voor al uw applicaties — zonder de overhead en de kosten per resource van beheerde databaseservices.
Key features van MariaDB
MySQL-compatibiliteit
Drop-in vervanging voor MySQL betekent dat bestaande applicaties, drivers en tools werken zonder codewijzigingen.
ACID-transacties
Volledige transactionele ondersteuning met InnoDB waarborgt de gegevensintegriteit voor applicaties die zich geen inconsistente toestand kunnen veroorloven.
Galera Cluster
Ingebouwde multi-master replicatie voor implementaties met hoge beschikbaarheid die databasebewerkingen zonder downtime vereisen.
Meerdere Opslag-engines
Kies uit InnoDB, Aria, ColumnStore en meer om de opslag-engine af te stemmen op elk type workload.
JSON en Ruimtelijke gegevens
Native JSON-datatype en ruimtelijke indexen ondersteunen moderne applicatiegegevensmodellen naast traditionele relationele gegevens.
Waarom zou je MariaDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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