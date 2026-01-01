MistServer is een open-source, complete streaming media toolkit ontworpen voor het bouwen van internet streaming applicaties. Het ondersteunt een breed scala aan invoer- en uitvoerprotocollen – waaronder RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT en RTSP – waardoor u media kunt opnemen, verwerken en leveren aan elke speler of elk apparaat. Een ingebouwde web-UI op poort 4242 biedt volledige serverconfiguratie, streammanagement en real-time monitoring zonder extra tools.

Ontworpen voor ontwikkelaars die over-the-top (OTT) streaming applicaties bouwen, is MistServer lichtgewicht, modulair en gratis te gebruiken voor elk doel, inclusief commercieel gebruik. Zelf-hosting op uw VPS geeft u volledige controle over uw streaming infrastructuur zonder kosten per kijker of afhankelijkheden van derden.