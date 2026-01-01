Implementeer MistServer met één-klik installatie.
Volledig uitgeruste, open-source mediatoolkit voor het bouwen en leveren van stabiele internetstreamingtoepassingen op schaal.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MistServer kunt bouwen
MistServer is een open-source, complete streaming media toolkit ontworpen voor het bouwen van internet streaming applicaties. Het ondersteunt een breed scala aan invoer- en uitvoerprotocollen – waaronder RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT en RTSP – waardoor u media kunt opnemen, verwerken en leveren aan elke speler of elk apparaat. Een ingebouwde web-UI op poort 4242 biedt volledige serverconfiguratie, streammanagement en real-time monitoring zonder extra tools.
Ontworpen voor ontwikkelaars die over-the-top (OTT) streaming applicaties bouwen, is MistServer lichtgewicht, modulair en gratis te gebruiken voor elk doel, inclusief commercieel gebruik. Zelf-hosting op uw VPS geeft u volledige controle over uw streaming infrastructuur zonder kosten per kijker of afhankelijkheden van derden.
Key features van MistServer
Multi-protocol ondersteuning
Streams opnemen en leveren via RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT en RTSP vanaf één server zonder plug-inconfiguratie.
Webgebaseerde configuratie
Configureer streams, beheer invoer en bewaak serverprestaties via de ingebouwde webinterface zonder commandoregeltoegang.
Streaming met lage latentie
SRT- en WebRTC-uitvoeropties maken streaming met subseconde latentie mogelijk voor live-evenementen en interactieve toepassingen.
OTT Applicatie Gereed
Gebouwd voor ontwikkelaars die OTT-streamingplatforms bouwen, beheert MistServer de mediabezorgingslaag, zodat u zich kunt richten op uw applicatie.
Modulaire Architectuur
Verwijder ongebruikte protocolbinaire bestanden om de servervoetafdruk te verkleinen, en behoud alleen de streamingprotocollen die uw applicatie vereist.
Waarom zou je MistServer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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