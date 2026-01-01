Tot wel 69% korting voor RSS Bridge

Installeer RSS Bridge met één-klik installatie.

Zelfgehoste bridge die websites zonder RSS omzet in schone, abonneerbare feeds voor elke lezer.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer RSS Bridge met één-klik installatie.

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17,99
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Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
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Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
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NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met RSS Bridge kunt bouwen

RSS Bridge is een open-source PHP-service die RSS- en Atom-feeds genereert voor sites die deze niet langer publiceren — sociale netwerken, videoplatforms, nieuwsportalen, forumthreads en de lange lijst van pagina's die de afgelopen tien jaar stilletjes feeds hebben laten vallen. Het levert honderden door de gemeenschap onderhouden bridges en stelt elk daarvan beschikbaar als een stabiele feed-URL waarop u zich kunt abonneren vanuit elke lezer.

Het zelf hosten van RSS Bridge op uw eigen VPS houdt uw leeslijst privé, omzeilt de snelheidsbeperkingen en downtime van openbare instanties die gepaard gaan met gedeelde community-implementaties, en stelt u in staat precies te bepalen welke bridges uw instantie beschikbaar stelt. In combinatie met een zelf gehoste lezer zoals FreshRSS of CommaFeed, krijgt u weer controle over hoe u het open web consumeert.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van RSS Bridge

Honderden bruggen

Genereer feeds van YouTube-kanalen, Mastodon-tijdlijnen, Reddit-subreddits, Bandcamp-pagina's, GitHub-releases, nieuwswebsites en vele andere bronnen, direct.

Meerdere feedformaten

Bied elke bron aan als Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML of platte tekst, zodat elke lezer, scraper of webhook-gebruiker deze kan gebruiken.

Brug-witte lijst

Beperk uw instantie tot een samengestelde set bruggen via whitelist.txt om het resourcegebruik te beheren en te voorkomen dat zelden gebruikte scrapers worden blootgesteld.

Ophalen op browserniveau

Bundelt curl-impersonate zodat verzoeken eruitzien als een echte Chrome-browser, en zo sites omzeilt die standaard HTTP-clients blokkeren.

Aangepaste bruggen

Plaats uw eigen Bridge.php-bestanden in het config-volume om elke gewenste site te scrapen zonder het project te forken.

Geen accounts nodig

Stateless web-interface zonder gebruikers, geen database en geen aanmelding — feed-URL's zijn de enige persistente staat.

Waarom zou je RSS Bridge op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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