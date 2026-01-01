Installeer RSS Bridge met één-klik installatie.
Zelfgehoste bridge die websites zonder RSS omzet in schone, abonneerbare feeds voor elke lezer.
Kies een VPS-abonnement voor RSS Bridge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RSS Bridge kunt bouwen
RSS Bridge is een open-source PHP-service die RSS- en Atom-feeds genereert voor sites die deze niet langer publiceren — sociale netwerken, videoplatforms, nieuwsportalen, forumthreads en de lange lijst van pagina's die de afgelopen tien jaar stilletjes feeds hebben laten vallen. Het levert honderden door de gemeenschap onderhouden bridges en stelt elk daarvan beschikbaar als een stabiele feed-URL waarop u zich kunt abonneren vanuit elke lezer.
Het zelf hosten van RSS Bridge op uw eigen VPS houdt uw leeslijst privé, omzeilt de snelheidsbeperkingen en downtime van openbare instanties die gepaard gaan met gedeelde community-implementaties, en stelt u in staat precies te bepalen welke bridges uw instantie beschikbaar stelt. In combinatie met een zelf gehoste lezer zoals FreshRSS of CommaFeed, krijgt u weer controle over hoe u het open web consumeert.
Key features van RSS Bridge
Honderden bruggen
Genereer feeds van YouTube-kanalen, Mastodon-tijdlijnen, Reddit-subreddits, Bandcamp-pagina's, GitHub-releases, nieuwswebsites en vele andere bronnen, direct.
Meerdere feedformaten
Bied elke bron aan als Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML of platte tekst, zodat elke lezer, scraper of webhook-gebruiker deze kan gebruiken.
Brug-witte lijst
Beperk uw instantie tot een samengestelde set bruggen via
whitelist.txt om het resourcegebruik te beheren en te voorkomen dat zelden gebruikte scrapers worden blootgesteld.
Ophalen op browserniveau
Bundelt curl-impersonate zodat verzoeken eruitzien als een echte Chrome-browser, en zo sites omzeilt die standaard HTTP-clients blokkeren.
Aangepaste bruggen
Plaats uw eigen
Bridge.php-bestanden in het config-volume om elke gewenste site te scrapen zonder het project te forken.
Geen accounts nodig
Stateless web-interface zonder gebruikers, geen database en geen aanmelding — feed-URL's zijn de enige persistente staat.
Waarom zou je RSS Bridge op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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