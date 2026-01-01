RSS Bridge is een open-source PHP-service die RSS- en Atom-feeds genereert voor sites die deze niet langer publiceren — sociale netwerken, videoplatforms, nieuwsportalen, forumthreads en de lange lijst van pagina's die de afgelopen tien jaar stilletjes feeds hebben laten vallen. Het levert honderden door de gemeenschap onderhouden bridges en stelt elk daarvan beschikbaar als een stabiele feed-URL waarop u zich kunt abonneren vanuit elke lezer.

Het zelf hosten van RSS Bridge op uw eigen VPS houdt uw leeslijst privé, omzeilt de snelheidsbeperkingen en downtime van openbare instanties die gepaard gaan met gedeelde community-implementaties, en stelt u in staat precies te bepalen welke bridges uw instantie beschikbaar stelt. In combinatie met een zelf gehoste lezer zoals FreshRSS of CommaFeed, krijgt u weer controle over hoe u het open web consumeert.