Installeer Zenfeed met één-klik installatie.
AI-gestuurde RSS-hub die je feeds samenvat, semantisch doorzoekt en doorstuurt naar bruikbare meldingen en briefings.
Kies een VPS-abonnement voor Zenfeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zenfeed kunt bouwen
Zenfeed is een open-source AI-informatiehub die een klassieke RSS-lezer combineert met een persoonlijke LLM-secretaris. In plaats van te verdrinken in ruwe feeds, wordt elk artikel door een configureerbare pijplijn geleid die de inhoud samenvat, classificeert met aangepaste prompts en deze insluit in een semantische index die u in natuurlijke taal kunt bevragen. Trackingregels zetten willekeurige onderwerpen om in terugkerende taken die geplande briefings, monitoringoverzichten of webhookmeldingen leveren wanneer overeenkomende inhoud verschijnt.
Door Zenfeed zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw abonnementslijst, leesgeschiedenis en uw LLM API-sleutel op infrastructuur die u beheert. De sjabloon bundelt de web-UI, de zenfeed-engine met persistente opslag en een privé RSSHub-instantie zodat u zich kunt abonneren op duizenden bronnen die geen native RSS-feeds aanbieden.
Key features van Zenfeed
AI-samenvattingen
Elk artikel wordt door een LLM gehaald dat een beknopte samenvatting produceert, zodat u tientallen bronnen in minuten in plaats van uren kunt scannen.
Semantisch zoeken
Een embedding-index stelt u in staat om uw leesgeschiedenis in natuurlijke taal te doorzoeken en gerelateerde verhalen uit verschillende feeds en tijdperken te tonen.
Geplande briefings
Configureer terugkerende taken die dagelijkse of wekelijkse overzichten samenstellen van wat het belangrijkst is en deze via e-mail of webhook leveren.
Onderwerpmonitoring
Definieer trackingregels met aangepaste prompts die meldingen activeren zodra nieuwe artikelen overeenkomen met een onderwerp, bedrijf of trefwoord.
Gebundeld RSSHub
Een ingebouwde RSSHub-instantie zet duizenden sites zonder native feeds om in abonnementen die je door de AI-pijplijn kunt leiden.
Open de MCP-server
Fungeert als een Model Context Protocol-server zodat AI-clients zoals Cherry Studio direct kunnen chatten met uw persoonlijke feedbibliotheek.
Waarom zou je Zenfeed op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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