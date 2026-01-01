Tot wel 69% korting voor Zenfeed

Installeer Zenfeed met één-klik installatie.

AI-gestuurde RSS-hub die je feeds samenvat, semantisch doorzoekt en doorstuurt naar bruikbare meldingen en briefings.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer Zenfeed met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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50 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 2
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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Zenfeed kunt bouwen

Zenfeed is een open-source AI-informatiehub die een klassieke RSS-lezer combineert met een persoonlijke LLM-secretaris. In plaats van te verdrinken in ruwe feeds, wordt elk artikel door een configureerbare pijplijn geleid die de inhoud samenvat, classificeert met aangepaste prompts en deze insluit in een semantische index die u in natuurlijke taal kunt bevragen. Trackingregels zetten willekeurige onderwerpen om in terugkerende taken die geplande briefings, monitoringoverzichten of webhookmeldingen leveren wanneer overeenkomende inhoud verschijnt.

Door Zenfeed zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw abonnementslijst, leesgeschiedenis en uw LLM API-sleutel op infrastructuur die u beheert. De sjabloon bundelt de web-UI, de zenfeed-engine met persistente opslag en een privé RSSHub-instantie zodat u zich kunt abonneren op duizenden bronnen die geen native RSS-feeds aanbieden.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Zenfeed

AI-samenvattingen

Elk artikel wordt door een LLM gehaald dat een beknopte samenvatting produceert, zodat u tientallen bronnen in minuten in plaats van uren kunt scannen.

Semantisch zoeken

Een embedding-index stelt u in staat om uw leesgeschiedenis in natuurlijke taal te doorzoeken en gerelateerde verhalen uit verschillende feeds en tijdperken te tonen.

Geplande briefings

Configureer terugkerende taken die dagelijkse of wekelijkse overzichten samenstellen van wat het belangrijkst is en deze via e-mail of webhook leveren.

Onderwerpmonitoring

Definieer trackingregels met aangepaste prompts die meldingen activeren zodra nieuwe artikelen overeenkomen met een onderwerp, bedrijf of trefwoord.

Gebundeld RSSHub

Een ingebouwde RSSHub-instantie zet duizenden sites zonder native feeds om in abonnementen die je door de AI-pijplijn kunt leiden.

Open de MCP-server

Fungeert als een Model Context Protocol-server zodat AI-clients zoals Cherry Studio direct kunnen chatten met uw persoonlijke feedbibliotheek.

Waarom zou je Zenfeed op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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