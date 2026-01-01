Zenfeed is een open-source AI-informatiehub die een klassieke RSS-lezer combineert met een persoonlijke LLM-secretaris. In plaats van te verdrinken in ruwe feeds, wordt elk artikel door een configureerbare pijplijn geleid die de inhoud samenvat, classificeert met aangepaste prompts en deze insluit in een semantische index die u in natuurlijke taal kunt bevragen. Trackingregels zetten willekeurige onderwerpen om in terugkerende taken die geplande briefings, monitoringoverzichten of webhookmeldingen leveren wanneer overeenkomende inhoud verschijnt.

Door Zenfeed zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw abonnementslijst, leesgeschiedenis en uw LLM API-sleutel op infrastructuur die u beheert. De sjabloon bundelt de web-UI, de zenfeed-engine met persistente opslag en een privé RSSHub-instantie zodat u zich kunt abonneren op duizenden bronnen die geen native RSS-feeds aanbieden.