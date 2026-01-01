Implementeer Cypht met één-klik installatie.
Lichtgewicht, open-source webmailclient die meerdere e-mailaccounts en nieuwsfeeds verenigt in één snelle interface.
Kies een VPS-abonnement voor Cypht
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cypht kunt bouwen
Cypht is een modulaire, open-source webmailclient ontworpen voor eenvoud en snelheid. In tegenstelling tot zware webmailoplossingen, voegt Cypht meerdere IMAP- en POP3-e-mailaccounts samen met RSS/Atom-nieuwsfeeds in één enkele, uniforme inboxweergave — waardoor u een compleet overzicht krijgt van uw communicatie zonder te hoeven wisselen tussen services.
Gebouwd op PHP met een Alpine Linux-basis, draait Cypht efficiënt op bescheiden hardware en slaat gebruikersconfiguratie op in een database voor betrouwbare implementaties voor meerdere gebruikers. De modulegebaseerde architectuur betekent dat u alleen de functies laadt die u nodig heeft, waardoor de interface schoon en de voetafdruk klein blijft.
Key features van Cypht
Multi-account aggregatie
Verbind meerdere IMAP- en POP3-e-mailaccounts in één uniforme inboxweergave voor sneller e-mailbeheer.
Nieuwsfeed-integratie
Combineer e-mail en RSS/Atom-nieuwsfeeds in één enkele interface, waardoor u minder apps nodig heeft om op de hoogte te blijven.
Modulaire Architectuur
Schakel alleen de modules in die u nodig heeft — contacten, agenda's, IMAP-mappen, sieve-filters en meer — waardoor de gebruikersinterface slank blijft.
Databasesessies
Slaat gebruikersconfiguratie en sessies op in MariaDB voor betrouwbare, schaalbare implementaties voor meerdere gebruikers.
Lichte voetafdruk
Draait op Alpine Linux met Nginx en PHP gebundeld in één enkele ~290 MB image, waarbij minimale VPS-bronnen nodig zijn.
Waarom zou je Cypht op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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