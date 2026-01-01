Cypht is een modulaire, open-source webmailclient ontworpen voor eenvoud en snelheid. In tegenstelling tot zware webmailoplossingen, voegt Cypht meerdere IMAP- en POP3-e-mailaccounts samen met RSS/Atom-nieuwsfeeds in één enkele, uniforme inboxweergave — waardoor u een compleet overzicht krijgt van uw communicatie zonder te hoeven wisselen tussen services.

Gebouwd op PHP met een Alpine Linux-basis, draait Cypht efficiënt op bescheiden hardware en slaat gebruikersconfiguratie op in een database voor betrouwbare implementaties voor meerdere gebruikers. De modulegebaseerde architectuur betekent dat u alleen de functies laadt die u nodig heeft, waardoor de interface schoon en de voetafdruk klein blijft.